أهالي قامشلو يشيعون جثمان الشهيد صالح أحمد الصالح

وتوافد، اليوم، العشرات من أهالي مدينة قامشلو والقرى المجاورة لها، وأعضاء المؤسسات في الإدارة الذاتية، ومقاتلو قوات سوريا الديمقراطية إلى مزار الشهيد دليل صاروخان الواقع في حي ميسلون بمدينة قامشلو لتشييع جثمان الشهيد صالح أحمد الصالح.

وحُمل نعش الشهيد صالح الصالح على أكتاف رفاق دربه وسط الشعارات التي تمجّد الشهداء، وبعد وصولهم إلى منصة المزار، أقيمت مراسم التشييع.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى العضو في مجلس عوائل الشهداء بمدينة قامشلو، عمر موسى كلمة أشار فيها إلى أن تضحيات الشهداء مهدت طريق الحرية أمام الأجيال القادمة لينعموا بالأمن والسلام.

واستنكر موسى انتهاكات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وقطعه لمياه نهر الفرات، وقال "الاحتلال التركي فشل في مخططاته على مناطق شمال وشرق سوريا، فهو يحاول الاستمرار بمخططاته الاحتلالية بقطع المياه".

ومن ثم سلمت وثيقة الشهيد صالح أحمد الصالح من قبل مؤسسة عوائل الشهداء إلى ذوي الشهيد، ليوارى جثمانه الثرى في مقبرة الشهيد دليل صاروخان وسط الشعارات التي تخلد الشهداء.

والشهيد صالح أحمد الصالح (داوود) من مواليد 1989، من قرية لزاقة التابعة لمدينة قامشلو، التحق بصفوف قوات سوريا الديمقراطية في 2015.

وهو والد لـ 3 أطفال، واستشهد في الـ 17 من شهر أيار الجاري، إثر استهدافه من قبل الخلايا النائمة في ريف دير الزور الشرقي عندما كان يؤدي مهامه العسكرية.

(م ح)

ANHA