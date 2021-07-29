أهالي قامشلو يشيعون جثمان الشهيد مظلوم سرحد إلى مثواه الأخير

وحمل رفاق درب الشهيد نعشه متجهين به صوب ساحة مزار الشهيد دليل ساروخان، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء وتضحياتهم.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء، هيفي سيد وقالت: "نعزي ذوي الشهيد وأم الشهيد في باكور كردستان" وأضافت: "الشهيد مظلوم أثبت أنه من طلبة القائد عبدالله أوجلان من خلال سعيه الدؤوب في نشر فكره وفلسفته، والكلام لن يفي نضال ومقاومة الشهيد مظلوم حقه".

ومضت في حديثها: "الشهيد مظلوم سطر ملاحم بطولية وسار على درب الشهداء رغم أنه كان يملك يداً واحدة إلا أنه أبى الاستسلام وشارك في كل ساحات القتال في حملات تحرير روج آفا وشمال وشرق سوريا".

وعبر اتصال هاتفي مباشر شاركت والدة الشهيد مظلوم سرحد الأم ساجدة جان في المراسم، وقالت: "ابني شهيد عموم كردستان وشهد كل القوى الكردية".

ومن جهته، ألقى شقيق الشهيد، زانا سرحد كلمة قال فيها: "الرفيق مظلوم سيظل خالداً في قلوبنا، لقد كان معلمنا، ورفيق دربٍ لنا، ورغم المصاعب التي تعرض لها إلا أنه استمر في كفاحه الثوري، ونحن فخورون به".

وعاهد زانا سرحد في ختام حديثه بالسير على خطا الشهيد مظلوم سرحد وخطا جميع شهداء كردستان، وردد: "يعيش القائد عبدالله أوجلان، الشهداء أحياء لا يموتون".

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة الشهيد مظلوم سرحد من قبل مجلس عوائل الشهداء وسلمت لذويه، ليوارى جثمانه الثرى بين رفاق دربه في مزار الشهيد دليل ساروخان.

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ANHA