أهالي قامشلو يشيعون جثمان الشهيد محمد داوود إلى مثواه الأخير

شيع اليوم أهالي مدينة قامشلو جثمان الشهيد تايلاند قامشلو، الذي فقد حياته يوم أمس 24 آذار إثر تعرضه لنوبة قلبية، إلى مزار الشهيد دليل صاروخان بمدينة قامشلو.

خلال المراسم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء بقامشلو كيفو عثمان كلمة، قال فيها:" شهر آذار شهر الشهادة، شهر الشهيد مظلوم دوغان الذي قاد حركة الحرية وقاوم ببسالة. واليوم نستذكر مرة أخرى أبطالنا الذين أبدوا مقاومة عظيمة ودافعوا عن أرضهم وشعبهم، وفي هذا الشهر المبارك نجدد عهدنا لجميع الشهداء بالسير على خطاهم".

كما ألقى الرئيس المشترك لهيئة الداخلية بإقليم الجزيرة كنعان بركات كلمة، وقال:" الشهيد محمد ناضل ضمن القوات العسكرية منذ عام 2013 بروح فدائية عظيمة. شهداؤنا قدموا تضحيات عظيمة للدفاع عن شعبهم وأرضهم".

وأشار بركات إلى وحدة شعوب المنطقة ونضالها، وتابع بالقول:" شعبنا تعرض لمعاناة كبيرة ولكنه لم يتخلَّ أبداً عن نضاله وتابع المقاومة والنضال. اليوم شعوب شمال وشرق سوريا تقود الثورة. العرب والكرد والأرمن والآشور والسريان يطبقون مشروع الأمة الديمقراطية".

بعد الانتهاء من الكلمات قرئت وثيقة الشهيد تايلاند قامشلو وسلمت لعائلته.

وانتهت المراسم بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

(م م)

ANHA