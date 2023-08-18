أهالي قامشلو يشيعون جثمان الشهيد جميل حبيب إلى مثواه الأخير

تجمع المئات من أهالي مدينة قامشلو، وممثلين عن حركة المجتمع الديمقراطي ومؤتمر ستار والمؤسسات المدنية في المدينة، اليوم في مزار الشهيد دليل ساروخان لتشييع جثمان عضو حركة المجتمع الديمقراطي، جميل حبيب، والذي استشهدا في الـ14 آب الجاري وهو على راس عمله جراء نوبة قلبية.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه كلمة مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، إلقاها عضو المجلس محمد أمين، وقال: "عائلة الشهيد ابو دليل (جميل حبيب)، وجميع عوائل الشهداء، اليوم وبروح قفزة ١٥ اب ننحني إجلالاً لعظمة جميع شهداء حربة كردستان".

وبين أمين وهو رفيق درب الشهيد جميل حبيب، بأن الشهيد جميل حبيب تعرف على القائد أوجلان عام 1985 بعد قفزة 15 آب، "وعمل لصالح حركة التحرر الكردستانية واستطاع وضع بصمته في تاريخ كردستان، واستطاع أن يلعب دوراً مهماً في جميع مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية منها والعسكرية"، مضيفاً "هو مثال الوطنية و احد رموزها العظماء".

تلاه كلمة عائلة الشهيد القاها ابن الشهيد جميل حبيب، عقيد حبيب، وقال فيها " كان دائماً يتحدث عن الشهادة ومعناها الكبير، ها قد لحقت بقافلة الشهداء وهذه كانت أحد أكبر أمنياته، وهي الاستشهاد من أجل الوطن، وكان يقول والدي لا يستطيع أحد الوصول إليها (الشهادة) سوى من يناضل ويسعى من اجل خلاص شعبه وقضيته ويتعلق بهم".

ومن ثم قرت وثيقة الشهيد، وسلمت لذويه، ليواري جثمانه الثرى وسط زغاريد الأمهات وهتافات "الشهداء لا يموتون".

(ك آك)

ANHA