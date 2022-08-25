أهالي قامشلو يشيعون جثمان الشهيد باران دفرم إلى مثواه الأخير

واستشهد المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية أحمد عمر هرو الاسم الحركي باران دفرم، في 23 آب الجاري أثناء تأديته لواجبه العسكري.

مراسم التشييع بدأت في مزار الشهيد دليل صاروخان الذي رفعت فيه صور الشهيد باران وصور القائد عبد الله أوجلان بالوقوف دقيقة صمت، ألقى بعدها عضو مجلس عوائل الشهداء محي الدين حسن كلمة استهلها بتقديم العزاء لذوي الشهيد وقال :" منذ انطلاق الثورة وإلى يومنا ظهر العديد من الشخصيات المناضلة أمثال الشهيد باران، الذين لبوا نداء الإنسانية وضحوا بحياتهم من أجل كرامتهم وعزتهم".

وأشار بدوره عضو منسقية حركة المجتمع الديمقراطي عايد إبراهيم إلى أن شعب شمال وشرق سوريا يواجه مخططات عدائية " في هذه الأيام التي نقبل عليها، هنالك مخططات جديدة وقذرة تتوجه نحو شعب شمال وشرق سوريا، دولة الاحتلال التركي مستاءة من انتصاراتنا التي حققناها على مدار سنوات لذلك تسعى بكل الوسائل إلى النيل من مكتسبات ثورتنا، وهذا هو مفاد تلك الهجمات الوحشية المتزايدة في الآونة الأخيرة".

وتابع إبراهيم " روسيا وإيران وتركيا يتفقون من جديد على طاولة واحدة، على سياسة واحدة وهي إبادة الشعب الكردي وتصفيته نهائياً" وأضاف" نحن شعب شمال وشرق سوريا لسنا كما كنا في الماضي نحن الآن أصحاب قضية، أصحاب مشروع، بروح حرب الشعب الثورية نتوجه نحو النصر".

ومن ثم ألقى باسم قوات سوريا الديمقراطية ، محمد زيدان، كلمة استذكر من خلالها شهداء قفزة 15 آب 1984 وقال" شهداء قفزة 15 آب الذين بفضلهم تعيش شعوب الشرق الأوسط حياة حرة كريمة، مقاومة 15 آب هي السبب الرئيس لانطلاق ثورة 19 تموز في شمال وشرق سوريا، التي اتخذت من فكر وفلسفة القائد أوجلان مثالاً يهتدى به وهو العيش المشترك ضمن حياة كريمة".

ونوه زيدان إلى الهجمات المتكررة على مناطق شمال وشرق سوريا" إن مناطقنا اليوم تتعرض لغزو أيديولوجي وفكري وعسكري من قبل دولة الاحتلال التركي التي تخدع العالم بفكرة الإسلام والدين على مدى قرون، ولكن هذه المرة اصطدمت سياسة الدولة التركية العثمانية المعاصرة بفكر القائد عبدالله أوجلان، ويعود فضل انتشار هذا الفكر في مناطق شمال وشرق سوريا إلى أبطال وشهداء قفزة 15 آب شهداء الانبعاث".

وبعد انتهاء الكلمات قرئت وثيقة الشهادة وسلمت لذوي الشهيد باران، ووري جثمانه الثرى في مزار الشهيد دليل صاروخان وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

(ك آ/سـ)

ANHA