أهالي قامشلو يساندون قرار إعلان حالة الطوارئ: مستعدون للدفاع عن أرضنا ووجودنا

نظراً لما تتعرض له شمال وشرق سوريا من تهديدات وهجمات متواصلة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، واستهداف المواطنين وممتلكاتهم والمؤسسات الخدمية؛ بغية ترهيب شعب المنطقة لاحتلال الأراضي السورية، أعلن المجلس العام للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا حالة الطوارئ العامة في سائر المنطقة لمواجهة تهديدات الاحتلال والاستعداد لها.

في تصريح خاص لوكالتنا، دعا الرئيس المشترك للمجلس العام للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، فريد عطي شعب شمال وشرق سوريا للانضمام إلى حالة الطوارئ والاستعداد لمواجهة التهديدات والهجمات التركية، وأكد ثقته "بقدرة شعبنا الذي هزم وقضى على الإرهاب ونؤمن أنهم سيردعون الاحتلال التركي".

بدورهم، أكد أهالي قامشلو على استعدادهم التام لدعم قواتهم العسكرية وإدارتهم الذاتية في الدفاع عن المنطقة ضد هجمات الاحتلال التركي.

"قرار صائب وجاء في وقت مناسب"

المواطنة صالحة كلش رأت أن قرار حالة الطوارئ الذي اتخذته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هو قرار صائب وجاء في الوقت المناسب من أجل حث شعوب المنطقة على الاستعداد للتصدي والدفاع عن أرضهم ضد هجمات دولة الاحتلال التركي، مشددة على ضرورة استعداد كل فرد في شمال وشرق سوريا للدفاع ضد العدو الذي يواصل هجماته على المنطقة بشكل يومي بكافة الأسلحة الثقيلة، وقالت: "علينا أن نكون على استعداد تام على مدار الـ 24 ساعة، لأن عدونا يسعى بجميع إمكاناته إلى إبادتنا واقتلاع جذورنا، وأن نكون الشعب المقاوم الذي عرف بنضاله عبر التاريخ، ونقوي دفاعنا الذاتي بكافة جوانبه لمنع أي احتلال لأرضنا".

صالحة كلش أكدت أنهن مستعدات لاتخاذ كافة التدابير اللازمة من الناحية اللوجستية والمعنوية والدفاعية للوقوف ضد هجمات الاحتلال التركي.

إذا تركنا أرضنا لن يبقى لنا شيء

أما المواطن عبدين حسن، فنوّه إلى ضرورة دعم شعب شمال وشرق سوريا لقواتهم العسكرية وإدارتهم الذاتية في ظل الهجمات المتواصلة لدولة الاحتلال التركي على المنطقة، قائلاً: "الاحتلال التركي يسعى إلى تخويفنا وترهيبنا من خلال هجماته، ولكننا جميعناً مستعدون للدفاع عن أرضنا والوقوف إلى جانب قواتنا".

عبدين حسن لفت الانتباه إلى مخططات دولة الاحتلال التركي في المنطقة، وبيّن: "الاحتلال التركي يدعم "الإرهاب" ويدّعي أنه يحارب "الإرهاب" في المنطقة، والمجتمع الدولي يصمت عن جميع هذه الجرائم من أجل مصالحه الشخصية، ولكننا نحن شعب شمال وشرق سوريا سندخل بكامل قوانا إلى مرحلة الدفاع عن الأرض".

وتوجه حسن بحديثه إلى دولة الاحتلال التركي، قائلاً: "من حقنا أن ندافع عن أنفسنا وأرضنا، وها نحن هنا مستعدون للدفاع عن وجودنا"، مضيفاً: "إذ تركنا أرضنا لن يبقى لنا شيء، فالشهادة على أرض الوطن أشرف من العيش على أرض العدو".

لن نعتمد على دول تعمل من أجل مصالحها الشخصية

من جانبه، أوضح المواطن شيخموس علي، أن مخططات دولة الاحتلال التركي لن تنجح بفضل مقاومة الشعوب وتضحيات الشهداء، مؤكداً: "علينا ألا نعتمد على الدول التي تعمل من أجل مصالحها الشخصية، وعلى أساس الانتقام لدماء الشهداء سنواصل نضالنا ضد الهجمات".

شيخموس علي حثّ شعوب شمال وشرق سوريا على ضرورة الاستعداد للدفاع عن المنطقة، وتابع: "لن يتمكن أردوغان من إبادة شعب يستمد إرادته من مقاومة حركة حرية كردستان"، مضيفاً: "يتطلب من الأشخاص الذين يخونون شعبهم من أجل لقمة من يد العدو، أن يعودوا عن هذا الطريق إلى الدفاع عن الأرض".

(آ)

ANHA