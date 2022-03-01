أهالي قامشلو يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد رشو قامشلو

توافد أهالي مدينة قامشلو إلى خيمة عزاء الشهيد رشو قامشلو (الاس الحقيقي أحمد محمد) الذي استشهد في الـ27 من شهر شباط المنصرم، أثناء تأديته لواجبه العسكري.

نصبت الخيمة أمام منزل ذوي الشهيد رشو قامشلو الكائن في حي قدوربك بمدينة قامشلو، شارك فيها المئات من الأهالي وممثلين عن حزب الاتحاد الديمقراطي وحركة المجتمع الديمقراطي وأعضاء وعضوات مؤسسات المدنية ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

وزينت خيمة العزاء بصور الشهيد رشو وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي ومجلس عوائل الشهداء.

بدأت المراسم بدقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم ألقيت كلمة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء محي دين حسن، رحب خلالها بالحضور، وقال: "إذا وصفنا الشهيد لمدة سنة لن نستطيع أن نعطيه حقه والشيء المطلوب منا هو أن نحمي مكتسبات الشهيد".

كما تحدث باسم مجلس الحسكة العسكري، نزير صوفي والذي أشار إلى أهمية الشهادة والشهداء، مؤكداً أن الشهداء يحيون في قلوب شعبهم.

وعاهد صوفي الشعب والشهداء بالسير على دربهم حتى تحقيق النصر مؤكداً أن الشهداء ساروا على طريق الحق والشرف".

(س م/م ح)

ANHA