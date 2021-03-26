أهالي قامشلو يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد محمد داوود

وتوافد الأهالي لتقديم العزاء باستشهاد المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية الذي استشهد بتاريخ 24 آذار الجاري، جراء إصابته بنوبة قلبية.

هذا وشارك في مراسم تقديم العزاء إلى جانب الأهالي، عضوات مؤتمر ستار وأعضاء حركة المجتمع الديمقراطي وحزب الاتحاد الديمقراطي.

وخلال مراسم تقديم واجب العزاء، ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو محي الدين حسن، كلمة استهلها بتقديم العزاء لذوي الشهيد محمد.

حسن قال "من يقدّم روحه فداء لأرضه وشعبه، يكتب اسمه بحروف من ذهب".

ومن جانبه أشار عضو حزب الاتحاد الديمقراطي مسعود فرحان في كلمة له" إن الشهادة من أعظم المراتب التي يصل إليها المرء، القائد عبد الله قال عن الشهداء "هم قادتنا المعنويون" وبفضل تضحياتهم سنصل إلى النصر المؤكد".

وفي كلمة أخرى، قالت عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي نعيمة حسن، إن الشعوب تكسب قوتها من شهدائها.

(سـ)

ANHA