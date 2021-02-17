أهالي قامشلو يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد محمد المشعل

واستشهد عضو قوى الأمن الداخلي، محمد المشعل بتاريخ 13 شباط الجاري، جراء حادث سير في مدينة قامشلو.

وتوجه أهالي قامشلو، اليوم، إلى خيمة العزاء التي نُصبت أمام منزل ذوي الشهيد محمد المشعل الكائن في حي الأربوية في مدينة قامشلو، لتقديم واجب العزاء لذويه.

وشارك في مراسم تقديم واجب العزاء ممثلين عن قوى الأمن الداخلي وحزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار وحركة المجتمع الديمقراطية والمئات من أهالي مدينة قامشلو.

عضو مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، علي عمر، ألقى كلمة خلال المراسم توجّه فيها بالعزاء لذوي الشهيد.

ونوّه إلى أن جميع المكتسبات التي حققتها شعوب شمال وشرق سوريا تحققت بفضل تضحيات الشهداء الذين جعلوا من أجسادهم دروعًا لحماية كرامة الشعوب.

عضوة مجلس مدينة قامشلو، شمسيخان كلو، ألقت كلمة خلال المراسم، توجهت فيها أيضًا بالعزاء لذوي الشهيد ولجميع رفاقه، كما جددت العهد بمواصلة النضال على درب الشهداء.

(ك)

ANHA