أهالي قامشلو يقدمون العزاء لذوي الشهيد سردار شاكر

استشهد عضو قوى الأمن الداخلي سردار شاكر في الـ 5 من شباط الجاري في مدينة قامشلو إثر تعرضه لنوبة قلبية. ونصب مجلس عوائل الشهداء خيمة العزاء أمام منزل الشهيد سردار في الحي الغربي بمدينة قامشلو.

وشارك في مراسم تقديم واجب العزاء أعضاء قوى الأمن الداخلي، أعضاء حركة المجتمع الديمقراطي، حزب الاتحاد الديمقراطي، أعضاء قوات مكافحة الإرهاب وأهالي قامشلو.

تحدث في المراسم عضو حزب الاتحاد الديمقراطي عبد الحليم آكو وقدم العزاء لعائلة الشهيد، وأوضح بأن على الجميع الالتفاف حول ثورة روج آفا ومساندتها.

كما تحدث عضو حركة المجتمع الديمقراطي هفال عايد وأشار إلى أن قوى الأمن الداخلي تعمل منذ سنوات لتوفير الأمن والأمان لشعب روج آفا، وقال:" المكتسبات التي حققناها اليوم تحققت كلها بفضل مقاومة قواتنا في شمال وشرق سوريا. ونحن نقف دائماً إلى جانب قواتنا".

(م م)

ANHA