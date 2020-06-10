أهالي قامشلو ينددون بجرائم الاحتلال التركي

بدعوة من مؤتمر ستار تجمع العشرات من أهالي مدينة قامشلو عند الدوار الشرقي للمدينة للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد جرائم الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق سوريا وشمال كردستان.

وبعد الوقوف دقيقة صمت قرأت الإدارية في مؤتمر ستار مليجة حيدر بياناً بهذا الصدد، جاء في مقدمته "إن الاحتلال يهاجم مناطقنا ويعتدي على سيادة أرضنا وسط صمت دولي ولامبالاة لما يجري بحق هذا الشعب من قتل واعتداء على النساء، ونهب خيرات البلد وتهجير الآلاف من المدنيين واتباع سياسة التتريك والتغيير الديمغرافي".

وأضاف البيان "الصمت الدولي حيال جرائم الدولة التركية بحق النساء جريمة لا تغتفر، وعار على الدول التي تدعي أنها تحمي حقوق الإنسان، أن تقف صامتة حيال هذه الانتهاكات والممارسات".

البيان دعا "جميع نساء العالم والتنظيمات النسائية إلى التدخل لوضع حد لجرائم الاحتلال التركي، والوقوف يداً وصوتاً واحداً ضد هذه الممارسات القمعية والوحشية ".

وانتهت الوقفة الاحتجاجية بترديد شعارات تندد بجرائم الاحتلال التركي وتحي الشهداء والمقاومة.

(س ع- س أ/ك)

ANHA