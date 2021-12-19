أهالي قامشلو يحيون أربعينية شهداء مجزرة الهلالية

اليوم مضى 40 يومًا على وقوع مجزرة الهلالية التي تم فيها استهداف الشخصية الوطنية يوسف كلو وحفيديه الاثنين محمد ومظلوم.

في الـ9 من تشرين الثاني من العام الجاري استهدفت طائرة مسيرة لدولة الاحتلال التركي سيارة لعائلة كلو أمام منزلهم الواقع في حي الهلالية والذي أدى لاستشهاد الشخصية الوطنية يوسف كلو وحفيديه.

في ذكرى أربعينية الشهداء الثلاث، نظم أهالي مقاطعة قامشلو بمشاركة عائلة كلو مراسم استذكار للشهداء الثلاث في مكان وقوع المجزرة . شارك في المراسم عشرات الأهالي، عضوات مؤتمر ستار، وأعضاء من مجلس سوريا الديمقراطية ومقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية, وممثلون عن حزب الاتحاد الديمقراطي وأيضاً مؤسسات المجتمع المدني.

خلال المراسم تم رفع صور الشهداء الثلاث يوسف كلو، محمد كلو، ومظلوم كلو. وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء. فيما بعد تحدثت عضوة مجلس عوائل الشهداء، شمسيخان كلو وأكدت أن الدولة التركية تواصل هجماتها العدائية على كوباني ، شنكال وروج آفا . وتستهدف في هجماتها العدائية المدنيين بالدرجة الأولى وأقرب مثال لذلك مجزرة الهلالية.

وأضافت شمسيخان كلو : سنسير حتى النهاية على خطا شهدائنا، ونحن على عهدنا ووعدنا للقائد ولشعبنا بأننا سنحمي أرضنا وندافع عنها".

ثم تحدث أيضاً إبراهيم كلو، أخ الشهيد يوسف كلو، وأكد بأنهم كعائلة الشهداء يجددون وعدهم بأنهم لن يرضخوا لهجمات الدولة التركية الفاشية.

اختتمت مراسم الاستذكار بترديد شعارات تمجد الشهداء و تصف أردوغان بالقاتل، وسط إيقاد الشموع.

(ر)

ANHA