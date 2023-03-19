أهالي قامشلو يحتفلون بعيد نوروز

تتواصل الاحتفالات بعيد نوروز عام 2023 في العديد من مدن ومناطق شمال وشرق سوريا.

واحتفل اليوم أهالي عدد من أحياء مدينة قامشلو بعيد نوروز تحت شعار ""بروح مقاومة نوروز نحرر القائد أوجلان وندحر الاحتلال"

وتوجه أهالي الحي الغربي وحي حلكو إلى الساحات للاحتفال بالعيد وسط مشاركة العديد من أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية وهيئات الإدارة الذاتية.

وارتدى المحتفلون الأزياء الفلكلورية الكردية، وسط ترديد شعارات "لا حياة بدون القائد".

وتضمنت الاحتفاليات الاستماع إلى أحاديث القائد عبدالله أوجلان حول نوروز. بالإضافة إلى إشعال نار نوروز وعقد حلقات الدبكة.

(ك)

ANHA