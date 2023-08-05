أهالي قامشلو يدينون هجمات الاحتلال التركي على الكريلا

أعلن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي عبر بيان أصدره في 21 من شهر تموز المنصرم عن إطلاق جيش الاحتلال التركي هجوم احتلالي جديد على مناطق الدفاع مديا.

وبدأت الهجمات الاحتلاليّة على منطقة مقاومة كوري جحرو في زاب في الرابع عشر من تموز المنصرم وعلى منطقة مقاومة تلّة أورتي في التاسع عشر من الشهر ذاته، بمساندة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبعد القصف الجوي العنيف ليلة العشرين من تموز، بدأ الاحتلال التركي صبيحة الواحد والعشرين من الشهر ذاته، هجوماً احتلاليّاً جديداً على منطقة مقاومة تلّة جودي في زاب.

في هذا الصدد، أدان أهالي قامشلو هجمات الاحتلال التركي على منطقتي زاب ومتينا في مناطق الدفاع مديا.

المواطن موسى شيخموس قال: "لا نريد الحرب ولا نحبّذها، لكنّ دولة الاحتلال التركي تهاجمنا باستمرار، فنضطر للدفاع عن أنفسنا، فلا سبيل آخر غير هذا، لأنّ دولة الاحتلال التركي تريد دائماً محاربتنا وإخراجنا من ديارنا".

ودعا شيخموس الشعب الكردي "علينا الاتحاد، فقد حان الوقت لتوحيد أجزاء كردستان الأربعة، وهكذا لن يتمكّن الأتراك من مواصلة هجماتهم".

بدورها، أدانت المواطنة أميرة حسو هذه الهجمات وقالت: "تهاجم دولة الاحتلال التركي الكريلا بآلاف القذائف المدفعية وقذائف الدبابات يومياً، وأنا أقول كفى، فالكريلا يدافعون عن شعبهم وأرضهم".

كما سلّط عبد الله سلمى عبدو الضوء على هجمات الاحتلال التركي وقال: "وجود الشعب الكردي قائم على وجود كريلا كردستان، ولهذا يجب أن يقف الشعب الكردي مع الكريلا وألا يلتزم الصمت حيال هذه الهجمات".

(ر)

ANHA