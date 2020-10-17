وتوافد اليوم، العشرات من أهالي مدينة قامشلو إلى دوّار الشهداء السّريان الآشوريّين في مدينة قامشلو، للمشاركة في مسيرة نظمها مؤتمر ستار.

وانطلق المشاركون في المسيرة، مردّدين شعارات تنادي لحرية المرأة، وتحيّي القائد عبد الله أوجلان، رافعين أعلام حركة الطلبة الدّيمقراطيين ومجلس شبيبة الكرد ECK، وأعلام حزب سوريا المستقبل، ولافتات كُتب عليها: "لا للاحتلال والإبادة معاً نحمي المرأة والحياة ".

وعند وصول المتظاهرين إلى دوّار مدينة الشّباب، وقفوا دقيقة صمت، تلاها قراءة بيان من قبل عضوة اتّحاد المرأة الشابّة سلوى حسن، جاء في نصّه:

"إنّ الآلاف من أبناء روج آفا ضحّوا بأرواحهم في سبيل وطنهم وحماية الإنسانية وبناء الأمة الديمقراطية، وأنّ الاحتلال التركي يسعى لمحو وإبادة الشّعب الكردي ومكتسبات شعوب المنطقة جميعها".

واستنكر البيان: "الصّمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال التركي، فإنّ هذا الصمت هو ما يجعل الاحتلال التركي يوسّع من سيطرته على هذه المناطق".

وأكّد البيان: "على توحيد صفوف النساء لكي يتمّ إنهاء هذه الإبادات، لأنّ الاحتلال يستهدف النساء في كل هجوم، فالاحتلال يحاول إنهاء الثورة من خلال إبادة ثورة المرأة".

وانتهت التظاهرة بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة المرأة، وتندّد بجرائم الاحتلال التركيّ ضدّها.

(إ)

ANHA