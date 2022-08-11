أهالي قامشلو يعبرون عن فخرهم بقسد: استمروا بعملياتكم وانتقموا للشهداء فنحن معكم

في إطار حق الدفاع المشروع وانتقاماً للشهداء، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم عن تنفيذها 3 عمليات نوعية مؤثرة استهدفت جيش الاحتلال التركي على الحدود الملاصقة لمدينة ميردين في باكور (شمال كردستان)، وذلك رداً على هجمات جيش الاحتلال على شمال وشرق سوريا.

وأسفرت العمليات الثلاث لقوات سوريا الديمقراطية، عن مقتل 23 من جنود دولة الاحتلال التركي وإصابة اثنين آخرين، وتدمير 3 آليات للاحتلال، فيما عاهدت قسد شعب شمال وشرق سوريا وكل الشهداء بأن لا يبقى أي هجوم أو اعتداء للاحتلال التركي بدون رد، وذلك خلال بيان أصدره المركز الإعلامي للقوات.

وتعليقاً على هذه العمليات النوعية لقوات سوريا الدمقراطية، طالب أهالي مدينة قامشلو القوات بمواصلة عملياتها ضد الاحتلال والانتقام للشهداء.

"نحن معكم"

أعربت المواطنة دلال بدور، عن دعمها لعمليات قوات سوريا الديمقراطية ضد جنود الاحتلال التركي، قائلة: "هذه العمليات هي رد وانتقام لشهدائنا، فدماء كل شهيد من قواتنا تضاهي دماء الآلاف من جنود الاحتلال".

مؤكدة: "يشن الاحتلال التركي هجمات متواصلة على مناطق شمال وشرق سوريا نتيجة ضعفه أمام مقاومة جبال كردستان، ومن حقنا أيضاً "، متوجهة بحديثها إلى مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، : "استمروا بعملياتكم هذه، فنحن معكم وسنواصل دعمنا لكم، وعملياتكم هذه تمثل رأي جميع شعب شمال وشرق سوريا".

"مواصلة العمليات ضد الاحتلال"

أما المواطنة نجاح حميدي فبيّنت أن عمليات قوات سوريا الديمقراطية ضد الاحتلال ترفع من معنويات جميع الأمهات، وتابعت: "نحن واثقون من مقاومة مقاتلينا، لذا فإننا سنواصل دعمنا حتى الرمق الأخير"، مضيفة: "على قوات سوريا الديمقراطية أيضاً مواصلة عملياتهم هذه ضد الاحتلال لإفشال جميع مخططاته".

نجاح حميدي أوضحت: "سنبقى خلف مسيرة شهدائنا وسننتقم من العدو، ولن نترك أرضنا له، فإذا تطلب الأمر سنحمل السلاح ونقف إلى جانب مقاتلينا ضد العدو التركي".

"انتصار قسد انتصار لنا جميعاً"

من جانبه بيّن المواطن راسل سلمان حسن بأنهم سيواصلون دعمهم ومساندتهم لقوات سوريا الديمقراطية ضد جميع أشكال الهجمات، مؤكداً أن العمليات التي نفذتها قوات سوريا الديمقراطية ضد جنود الاحتلال التركي "عمل مقدس ومحل فخر لجميع شعب شمال وشرق سوريا، فانتصار قوات قسد هو انتصار لنا جميعاً".

راسل سلمان لفت الانتباه إلى الهجمات الوحشية لدولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا بهدف تهجير السكان الأصليين واحتلال مناطق جديدة، وقال: "لن نترك أرضنا للعدو، فنحن واثقون من إرادتنا وقوة مقاتلينا".

(سـ)

ANHA