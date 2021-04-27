أهالي قامشلو وتل تمر ينددون بالصمت المخزي لهولير وبغداد  حيال الهجمات التركية

بيان مجلس ناحية قامشلو قرأته عضوة لجنة المرأة في مدينة قامشلو زوزان إبراهيم وأشارت في بدايته إلى الهجوم الذي يشنه الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في أفاشين وزراب ومتينا منذ الـ 23 من شهر نيسان الجاري والذي يصادف الذكرى السنوية للإبادة الأرمنية.

وأكد البيان أن "هذه الهجمات هدفها إبادة الشعب الكردي.الدولة التركية نالت القبول من القوى الدولية بشن هذا الهجوم، وصمت الحزب الديمقراطي الكردستاني شرعن للدولة التركية هجماتها، حيث أن هذه الأحداث ليست وليدة اللحظة وصدفة أنما هي مؤامرة دولية، وعلى القوى السياسية الكردية والشعب الكردي عامة رفض هذه الهجمات بحق الكرد".

وتطرق بيان مجلس ناحية تل تمر الذي قرأه الرئيس المشترك لبلدية الشعب فيها عبد الباقي كوتي الى "دأب الدولة التركية الفاشية على اختلاف الحكومات التي تعاقبت على حكمها منذ تأسيسها على محاربة الشعب الكردي وحركته التحررية بكافة أشكال القمع والإبادات، وسياسات الإنكار، ومحو الهوية" .

وذكر البيان " رغم سعي شعبنا الدائم إلى الأخوة والسلام والعيش المشترك، غير أن الذهنية الفاشية التركية لم تتغير ودخلت مرحلة أكثر همجية ووحشية في ظل حكومة العدالة والتنمية برئاسة أردوغان الذي بات يسعى لإعادة أمجاد الدولة العثمانية والتخطيط لارتكاب المزيد من المجازر بحق شعبنا وكافة شعوب المنطقة" واستذكر ما قام به جيشه ومرتزقته في عفرين وسري كانيه وكري سبي بعد احتلالها.

وأوضح البيان أن "تركيا بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني، تسعى لضرب مكتسبات شعوب المنطقة والقضاء على أي أمل للشعب الكردي في التحرر من خلال القضاء على حركته التحررية وطليعته الثورية".

وأدان البيانين "الصمت المخزي لحكومتي أربيل وبغداد الذين لم يحركا ساكناً إزاء التوغل التركي في الأراضي العراقية، ضمن مناطق الدفاع المشروع، مطالبين الكرد في جميع أنحاء العالم للوقوف الى جانب مقاومة الكريلا ونضالها ضد الفاشية التركية وفضح ممارساتها وسياساتها في المنطقة".

(مـ)

ANHA