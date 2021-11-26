أهالي قامشلو وعامودا يحيون ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني

أحيا أهالي مدينة قامشلو وناحية عامودا الذكرى السنوية الـ 44 لتأسيس حزب العمال الكردستاني، وذلك عبر احتفالية ومسيرة بالسيارات.
خبر 2021-11-26T20:30:00 قامشلو

حيث أقيمت احتفالية في حي كورنيش بمدينة قامشلو اليوم بحضور العشرات من الأهالي، وزين مكان الاحتفال بصور القائد عبدالله أوجلان وأعلام حزب العمال الكردستاني.

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وخلال الاحتفالية ألقيت كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطية ألقيت من قبل الإداري كاموران لوند، الذي بارك حلول ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني على الشعب الكردستاني والشهداء والقائد عبدالله أوجلان.

تلاها عقد الحضور لحلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية، وحول النيران التي أوقدوها في ساحة الاحتفال.

عامودا

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وفي ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو خرج الأهالي بمسيرة برتل من السيارات جابت شوارع المدينة احتفالاً بحلول 27 تشرين الثاني ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني.

ورفع المشاركون أعلام حزب العمال الكردستاني وصور القائد أوجلان وسط ترديد الشعارات التي تحيي حزب العمال الكردستاني.

(ل)

ANHA


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