أهالي قامشلو وأعضاء مركز الثقافة والفن يناوبون في خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا

توافد أهالي ناحية مدينة قامشلو وأعضاء مركز الثقافة والفن في إقليم الجزيرة إلى خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة في ساحة معبر سيمالكا الحدودي، للمطالبة بتسليم جثامين شهداء الكريلا الذين استشهدوا في كمين لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وإدانة خيانة الحزب للقضية الكردية.

وتجمع الأهالي في ساحة المعبر للتوجه إلى خيمة الاعتصام في يومها السابع وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا ضد الفاشية التركية، كما رفع المتظاهرون صور الشهداء الذين استشهدوا في الكمين الذي نصبه مسلحو الديمقراطي الكردستاني لمجموعة من مقاتلي الكريلا.

ووصل المتظاهرون إلى خيمة الاعتصام لتتحول إلى تجمع جماهيري، حيث بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم بدأت الفعالية تحت خيمة الاعتصام وتوجهت أمهات السلام إلى معبر فيش خابور لتسليم رسالة إلى علاقات فيش خابور للتواصل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل تسليم جثامين الشهداء لذويهم.

هذا ومن المقرر أن تناوب أمهات السلام تحت خيمة الاعتصام حتى تسليم الحزب الديمقراطي الكردستاني الجثامين إلى ذويهم.

وسيناوب يوم غد الثلاثاء أهالي قامشلو المنطقة الغربية وحزب الاتحاد الديمقراطي في اليوم الثامن من فعاليات خيمة الاعتصام الذي دعا إليه مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة.

(ع ع /ل)

ANHA