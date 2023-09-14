أهالي قامشلو لمقاتلي الكريلا: ندعمكم حتى النهاية في وجه هجمات الإبادة التركية

أفاد المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بأن جيش الاحتلال التركي المحاصَر في زاب يشن هجمات جوية مكثّفة ضد منطقة متينا وساحة الشهيد دليل غرب زاب منذ 9 أيلول.

ولقّن مقاتلو الكريلا الذين يقاومون هجمات الاحتلال التركي منذ 23 نيسان 2021 بمناطق الدفاع مديا، الاحتلال التركي دروساً قاسية، حيث نفذوا مؤخراً سلسلة عمليات نوعية أسفرت عن مقتل 19 جندياً.

يؤكد أهالي روج آفا دعمهم الكامل لمقاومة مقاتلي الكريلا ضد هجمات جيش الاحتلال التي وصفوها بهجمات الإبادة ضد الكرد.

"سنبقى مع مقاتلينا حتى النصر"

المواطنة بروين جميل أكدت أن الهجمات التركية ضد مناطق الدفاع مديا هي هجمات إبادة ضد الكرد، وقالت: "مقاومة الكريلا وتصديهم لهذه الهجمات حق مشروع، وما تمارسه الدولة التركية غير مشروع، وعليها التخلي عن هذه السياسات الوحشية تجاه الكرد وقضيتهم".

بروين جميل أعربت عن دعمها لمقاومة مقاتلي ومقاتلات الكريلا، وأوضحت: "جميعهم أبناؤنا وبناتنا، وسنبقى معهم حتى النهاية، ونؤكد للعدو أن هجماته لن تنال من مقاومتنا وعزيمتنا في تحقيق النصر".

"استخدام الديمقراطي الكردستاني كوسيلة لتنفيذ مخططاتها"

بينما أوضح المواطن عبد السلام عبدو أن الهجمات التركية ضد مناطق الدفاع مديا ليست بجديدة، وتستخدم فيها كافة الأسلحة المحرمة دولياً.

وأشار عبدو إلى تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) مع دولة الاحتلال التركي في هجماتها ضد مقاتلي الكريلا، وقال: "تستخدم دولة الاحتلال التركي الديمقراطي الكردستاني كوسيلة لتنفيذ مخططاتها في المنطقة، لذا عليه التوقف عن نهج الخيانة بحق الكرد".

يجب محاسبة تركيا على جرائمها

المواطن جميل يوسف شجب هجمات دولة الاحتلال التركي ضد مناطق الدفاع مديا، وأكد أن ما تمارسه دولة الاحتلال التركي واستخدامها للأسلحة المحرمة دولياً أمام مرأى العالم وسط صمت دولي، أمر غير أخلاقي ومناهض للإنسانية.

وأشار جميل يوسف أن "هذه الهجمات تتسبّب بأضرار كبيرة في طبيعة جبال كردستان، لذا على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان محاسبة دولة الاحتلال التركي على ما ترتكبه بحق الكرد".

(ب ش/آ)

ANHA