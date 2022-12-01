أهالي قامشلو خلال مسيرة تضامنية مع موقف القائد أوجلان: على كل الشعوب الالتفاف حول مقاومته

نظمت اليوم، المبادرة الشعبية في إقليم الجزيرة، مسيرة تضامنية مع موقف القائد أوجلان الرافض للاجتماع مع لجنة مناهضة التعذيب (CPT) خلال زيارتهم الأخيرة إلى سجن إمرالي.

شارك في المسيرة التضامنية المئات من أهالي مدينة قامشلو والقرى التابعة لها بمختلف مكوناتهم من (الكرد والعرب والسريان)، وأعضاء حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، وحركة الشبيبة الثورية السورية، وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، وعضوات مؤتمر ستار واتحاد المرأة الشابة، وحقوقيين.

وانطلقت المسيرة من دوار الشرق الواقع شرق قامشلو، وسط ترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، "تحيا مقاومة القائد آبو"، و "لا حياة دون القائد"، رافعين صور القائد أوجلان.

ولدى وصول المسيرة أمام بلدية الشعب في قامشلو، وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو المبادرة الشعبية في إقليم الجزيرة، كنعان بركات، كلمة أشاد خلالها بالمقاومة الشعبية ضد هجمات وانتهاكات دولة الاحتلال التركي، قائلاً: "الشعب الذي يشارك في هذه المسيرة التضامنية، هو الشعب الذي ناضل ضد هجمات وجرائم الاحتلال التركي، والذي تمسك بأرضه بإرادة وعزيمة جبارة، وهو يثبت تكاتفه وعزيمته مرة أخرى، ويلتف حول القائد أوجلان ومقاومته في سجن إمرالي".

وفي إشارة إلى العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان، بيّن بركات: "العزلة لا تزال مستمرة حتى اليوم؛ لكن شعبنا يواصل نضاله على أسس فكر القائد أوجلان، ويستمد قوته وإرادته من قواته العسكرية ومقاومة القائد أوجلان، ويثبت ارتباطه بفكر القائد يومياً".

مطالباً في ختام حديثه، الأهالي برفع وتيرة نضالهم والالتفاف حول مقاومة القائد أوجلان، من خلال النضال والتحرك وفق ماهية وحساسية المرحلة حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد.

لتنتهي المسيرة بترديد شعارات "المقاومة حياة"، "النصر لنا" وسط زغاريد الأمهات.

(د د/آ)

ANHA