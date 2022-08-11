أهالي قامشلو في مراسم الشهيدين باور وأديب: لن نتراجع خطوة للوراء وسننتقم لشهدائنا

شيع، عشرات الآلاف من أهالي مقاطعة قامشلو، جثماني المقاتل في وحدات حماية الشعب باور عنز، الاسم الحركي جيا قامشلو، والمواطن أديب علي اللذين استشهدا في قصف مسيرة تابعة لدولة الاحتلال التركي لسيارة على طريق ملا سباط غرب مدينة قامشلو، يوم أمس 10 آب ، إلى مثواهما الأخير في مزار الشهيد دليل صاروخان.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء بمدينة قامشلو عصام كرباوي كلمة قال فيها: " الاحتلال التركي يرتكب مجازره بحق شعوب المنطقة بهدف كسر إرادتنا وإبعادنا عن السير على خط شهدائنا ويحاول النيل من قوات سوريا الديمقراطية من أجل عدم استمرار مشروع الأمة الديمقراطية. لكن نحن اليوم جميعنا على قناعة بأن عوائل الشهداء وشعبنا سيكونون متكاتفين مع قواتهم العسكرية ".

وتابع: "هجمات الدولة التركية المستمرة على شعوب المنطقة واستهداف المواطنين بالطائرات المسيرة وسط الصمت الدولي، يدل على شراكتهم في الجرائم ، فليكن شعبنا على استعداد تام للتصدي والمقاومة أمام هجمات الاحتلال وعدم الانحناء".

وأضاف: "سنبني كردستان حرة لنعيش بها بكرامة ولندفع ثمنها العشرات من أبنائنا والغالي والنفيس وسنحارب للنهاية، واليوم انتقمنا لشهدائها، كما قتل اليوم 23 جندياً للاحتلال التركي على يد أبنائنا".

ومن جانبه تحدث عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية سيهانوك ديبو وقال: "في البداية نستذكر كافة شهداء حركة حرية كردستان ونقول إن الشهداء أحياء لا يموتون. واليوم بعد 10 سنوات من ثورة شمال وشرق سوريا تمكنا من تطوير هذه الحركة وسنتمكن من التطوير أكثر بفضل تضحيات الشهداء".

وأكد ديبو "الدولة التركية محاطة من كافة الجهات بمشاكل اقتصادية وتريد من الدول الضامنة مشاركتها في إبادة الكرد ولإعادة الامبراطورية العثمانية الزائلة ، "ونحن اليوم هنا على استعداد تام للوقوف في صف قواتنا العسكرية بكافة مكوناتنا للتصدي لانتهاكات الاحتلال التركي على أراضيا".

وفي كلمات باسم ذوي الشهيدين أكدت على الاستمرار بالمقاومة والنضال حتى تحقيق النصر.

وبعد الانتهاء من الكلمات قرئت وثيقتا الشهيدين وسلمت لذويهما، ليوارى بعدها جثماناهما الثرى في مزار الشهيد دليل صاروخان.

(م ح/سـ)

ANHA