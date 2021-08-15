أهالي قامشلو عن قفزة 15 آب: يوم الحرية والانبعاث للكرد

ونظم حزب الاتحاد الديموقراطي ومؤتمر ستار في مدينة قامشلو احتفالية بمناسبة 15 آب والتي تعرف باسم" قفزة آب" في ملعب هيثم كجو بمدينة قامشلو، بمشاركة العشرات من أهالي وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية التابعة للإدارة الذاتية وأعضاء حركة مزبوتاميا للثقافة والفن.

وزينت ساحة الملعب بأعلام وحدات حماية الشعب والمرأة، حزب الاتحاد الديمقراطي، مجلس عوائل الشهداء، مؤتمر ستار وصور القائد عبدالله أوجلان وشهداء الحرية.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت اجلالًا على أرواح الشهداء، من ثم إلقاء كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي، سعيد حسن، والذي هنأ فيها كافة الشعب الكردي والقائد عبدالله أوجلان مناسبة 15 آب، وقال: "اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة للكرد، فهو يوم الميلاد الجديد لمقاومة الكرد في وجه سياسات العدو".

وأكد حسن أن القائد عبدالله اوجلان بتأسيسه لحركة حرية كردستاني احيا الكرد من جديد، وقال: "تأسس حزب العمال الكردستاني على أساس روح الشهيد حقي قرار، ونضال ومقاومة شهداء مقاومة سجن آمد"، مبينًا أن مقاومة حركة حرية كردستان استطاعت ان تكسر قيود الظلم.

وأشار حسن إلى مقاومة يوم قفزة آب عام 1984، وأوضح: "يوم 15 آب هو يوم الأمل والقوة الفكرية والعسكرية للكرد، ويوم الحرية للمرأة، فبعد رصاصة 15 آب استطاع الكرد الانتفاضة من جديد في وجه العدو والسلطات الرأسمالية".

وأكد سعيد حسن: "الفاشية التركية كان يدعي بأن مقاومة حركة حرية كردستان سينتهي في غضون 73 ساعة فقط، ولكن اليوم تلك الساعات تحولت إلى 37 عامًا من الانتصارات، وثورة روج آفا هي استمرارية لمقاومة 15 آب".

واستمرت الاحتفالية بتقديم فقرات غنائية ثورية قومية من قبل فرقة بوطان وعقد حلقات الدبكة من قبل كافة الحضور.

( س أ/ل)

ANHA