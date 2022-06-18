أهالي ناحيتي تربه سبيه وتل براك يحيون الذكرى الـ 24 لاستشهاد المناضلة سما يوجا

المناضلة الشهيدة "سما يوجا" الاسم الحركي "سرهلدان" وصلت إلى مرتبة الشهادة في الـ 17 من حزيران/ يونيو عام 1998، بعدما أقدمت على إشعال النار في جسدها في الـ 21 من آذار من العام نفسه، رفضاً للسياسات التعسفية التي كانت ترتكبها السلطات التركية الفاشية بحق المعتقلين والمعتقلات في سجونها.

وإحياءً لذكرى استشهادها الرابعة والعشرين، نظم مؤتمر ستار في صالة السياحي شمال ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، محاضرة حضرها العشرات من أهالي الناحية.

قبل البدء بالمحاضرة وقف الحاضرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار شريفة مراد، مقتطفات من رسالة الشهيدة "سما يوجا" التي وجهتها إلى القائد عبد الله أوجلان.

وأشارت إلى أن المرأة ومنذ بداية التاريخ حاربت الذهنيات والسياسات التي حاولت كسرها وإبعادها عن قضية تحررها وتاريخها، وأكبر مثال هو نضال الشهيدة "سما يوجا" التي رفضت الخضوع للدولة التركية وأضرمت النيران في جسدها وأثبتت مقاومة ونضال المرأة.

وأكدت شريفة على مواصلة النضال حتى تحقيق أهداف جميع الشهداء الذين استشهدوا في سبيل تحقيق الحرية والوقوف أمام كافة السياسات الفاشية، وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

في السياق، استذكر أهالي ناحية تل براك وعضوات وأعضاء المؤسسات المدنية المناضلة الشهيدة "سما يوجا"، خلال محاضرة عقدت في مبنى المركز الثقافي غرب الناحية.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت، تلاها توضيح الوضع السياسي الذي تمر به المنطقة بإيجاز من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار منى يوسف.

وتحدثت منى يوسف عن المسيرة النضالية للشهيدة "سما يوجا" التي ضحت بجسدها من أجل الحرية، قائلة: "أضرمت سما يوجا النار في جسمها رافضة استبداد ووحشية الدولة التركية والمعاملة القاسية اللاإنسانية ضد كل المناضلين في حركة التحرر الكردستانية ".

وأشارت منى يوسف إلى ما صممت عليه الشهيدة "سما يوجا" بأن تكون مقاتلة استثنائية، تحلت بكل صفات الشجاعة حيث أضرمت النار في جسدها لتوقد نيران نوروز في الـ 21 من آذار عام 1998، ووصلت إلى مرتبة الشهادة في الـ 17 من شهر حزيران من العام نفسه حيث رفضت سلطات الفاشية التركية علاجها.

(كروب/ي م)

ANHA