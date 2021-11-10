أهالي ناحيتي كركي لكي وتل حميس ينددون بمجزرة قامشلو

وارتكب الاحتلال التركي، أمس الثلاثاء، مجزرة بحق عائلة كلو بطائرة مسيّرة في حي هلالية بمدينة قامشلو، ما أسفر عن استشهاد الشخصية الوطنية يوسف كلو، وحفيديه مظلوم ومحمد.

وتستمر دولة الاحتلال التركي باستهداف مواطني شمال وشرق سوريا بالطائرات المسيّرة، مما أثار سخط الأهالي في شمال وشرق سوريا، وللتنديد بممارسات الاحتلال بحق المدنيين خرج اليوم أهالي كركي لكي والقرى التابعة لها في مظاهرة حاشدة.

وبدأت المظاهرة من ساحة الشهيد خبات، وجابت الشارع الرئيس للناحية، وخلالها هتف الأهالي بالشعارات التي تستنكر الجرائم التركية والمجازر التي ترتكبها بحق المدنيين وآخرها مجزرة في قامشلو يوم أمس لثلاثاء.

وبعد توقف الأهالي وسط الناحية والوقوف دقيقة الصمت، ألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي، تاج الدين فرحو، كلمة قال فيها "استهداف المدنيين عمل الجبناء، لذا فإن الدولة التركية تعيش آخر أيامها وردة فعلها دليل على ذلك باستهدافه المدنيين".

وأشار إلى "أن استهداف المدنيين في جميع الأعراف والقوانين الدولية محظور، وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيه الاحتلال التركي المدنيين ويرتكب بحقهم المجازر؛ بل أصبح طريقاً يسلكه الاحتلال ضارباً عرض الحائط جميع القوانين والأعراف الدولية".

مضيفاً: "عائلة كلو إحدى أقدم العائلات الوطنية في روج آفا التي قاومت ضد الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا ويأتي استهداف هذه العائلة لخوف الاحتلال من المدنيين المقاومين ضد خططه في روج آفا".

تل حميس

في السياق أدان أهالي ناحية تل حميس خلال مظاهرة الاعتداءات التركية المتكررة على شمال وشرق سوريا، والمؤامرة ضد القائد عبد الله أوجلان.

وانطلق المتظاهرون من أمام مركز المرور رافعين يافطات كتب عليها "حرية القائد هي حريتنا ومقاومة القائد هي كرامتنا. وتخللت المظاهرة بيان باسم حركه الشبيبة الثورية قرأها، واجد القناص.

وقال: "إننا في مسيرتنا ووقفتنا هذه اجتمعنا لندين ونستنكر هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها المستمرة على شمال وشرق سوريا عبر الحرب المباشرة والخاصة".

وأضاف القناص: "على شبابنا اليوم الوقوف في وجه العدو (دولة الاحتلال التركي)"، مبيناً أنهم يستندون إلى مبدأ الحماية الجوهرية التي دعا إليها القائد عبد الله أوجلان.

كما تخللت المظاهرة كلمة باسم مجلس ناحية تل حميس ألقاها خالد النايف، استنكر فيها هجمات دولة الاحتلال التركي والمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان.

(كروب/ف)

ANHA