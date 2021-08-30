أهالي ناحية تربه سبيه يطالبون روسيا بأداء مسؤولياتها كضامن

جاء ذلك أثناء اعتراض أهالي بلدة معشوق التابعة للناحية دورية روسية عند مرورها من القرية.

هذا، وتصعّد دولة الاحتلال التركي في الفترة الأخيرة من هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا.

ويثير صمت الضامنين (روسيا وأميركا) حيال هذه الهجمات حفيظة أهالي شمال وشرق سوريا الذين ينظرون إلى هذا الصمت على أنه شراكة للاحتلال في هجماته الهادفة إلى الإبادة والاحتلال وضرب أخوة الشعوب والإدارة الذاتية.

وكانت الطائرات المسيّرة التابعة لدولة الاحتلال التركي قد شنت في الـ 19 من آب الجاري هجومين على مقر علاقات مجلس تل تمر العسكري وعلى سيارة القيادي ريناس روج على طريق علي فرو الواصل بين مدينتي قامشلو والحسكة.

كما استهدفت مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي سيارة المدني عبد الله جيمان حمي في قرية قره مزرا جنوب شرق كوباني حوالي الساعة 22:15 من مساء الـ 21 من آب.

وفي الـ 22 من الشهر نفسه، شنّت طائرات الاحتلال هجوماً استهدف سيارة القيادي ذيب الأسود أمام مركز الجرحى في قرية هيمو التابعة لمدينة قامشلو.

فيما تستمر هجمات جيش الاحتلال على ناحيتي تل تمر وزركان وريفهما، وريف مقاطعة كري سبي المحتلة، ومركز وريف ناحية عين عيسى، وريف مدينة منبج، وقرى مقاطعة الشهباء، وقرى ناحيتي شيراوا وشرا التابعتين لمقاطعة عفرين المحتلة، بشكل شبه يومي، ويأتي ذلك وسط صمت الضامن الروسي والمجتمع الدولي الذي يتغاضى عن هجمات الاحتلال التركي التي تستهدف المدنيين في مناطق شمال وشرق سوريا.

(س ر)

ANHA