أهالي ناحية تربه سبيه يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدة نالين دريعي

وتوجه أهالي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو ومجلس عوائل الشهداء في الناحية وممثلون عن المؤسسات المدنية والعسكرية وأعضاء من حزب الاتحاد الديمقراطي إلى مسقط رأس الشهيدة، نالين دريعي، في المدخل الشرقي للشارع السياحي في تربه سبيه، لتقديم واجب العزاء لذويها.

ونُصبت خيمة العزاء أمام منزل الشهيدة، وزُينت بصورها وصور القائد أوجلان، وعند الوصول إلى خيمة العزاء وقف الأهالي دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

تلاه إلقاء كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، جواهر إبراهيم، بينت فيها "يهدف الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى إبادة الكرد ومحاربة الفكر الديمقراطي في الشرق الأوسط"، وأكدت على ضرورة إدراك خطورة المرحلة وكشف خط الخيانة للتصدي للهجمات التي تستهدف الكرد.

كما أشار عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، فصيح حسين، إلى أن مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي بشكل علني في الهجمات على مناطق الدفاع المشروع يثبت من جديد نهج الخيانة الذي يتبعه الديمقراطي الكردستاني والذي يرفضه الشعب الكردي.

فيما عاهد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، محمد زيدان، على تصعيد النضال حتى تحقيق النصر، وبيّن أن تكاتف الأهالي ووقوفهم إلى جانب القوات العسكرية في شمال وشرق سوريا مثّل ربيع الشعوب الحقيقي".

ثم قرئت وثيقة الشهيدة وسلمت إلى ذويها، وبدوره عاهد والد الشهيدة نالين، أحمد دريعي، بالمضي على درب الشهداء حتى تحقيق أهدافهم. ودعا الشعب الكردي إلى الوقوف صفاً واحداً ضد السياسات التي تهدف إلى كسر إرادة الشعوب.

يشار إلى أن الشهيدة نالين دريعي، الاسم الحركي، فراشين متينا، استشهدت في الـ 19 من نيسان / أبريل الجاري في منطقة شيلو التابعة لمنطقة خانصور في شنكال.

(كروب/آ)

ANHA