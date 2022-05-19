أهالي ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة ينددون باستمرار العزلة على القائد أوجلان

تجمع صباح اليوم، العشرات من أهالي ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، والشخصيات السياسية والعشائرية، في مركز مجلس عوائل الشهداء في الناحية، رافعين صور القائد أوجلان، للتنديد بالعزلة المفروضة عليه.

وقرئ خلال الوقفة الاحتجاجية، بيان طالب بالحرية الجسدية للقائد أوجلان، والضغط على دولة الاحتلال التركي لإنهاء جرائمها بحقه والشعوب الكردستانية، من قبل الإداري في لجنة التدريب لمجلس ناحية تل تمر، أحمد حيدر، جاء فيه:

"الوقفة الاحتجاجية التي ننظمها اليوم، هي ضد العزلة المفروضة على القائد أوجلان، ونحن شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا بشكل عام وفي ناحية تل تمر بشكل خاص، نستنكر ونشجب العزلة التي فرضت على القائد آبو منذ احتجازه، وإننا من هنا، ندين بأشد العبارات العزلة التي تفرض على القائد؛ لأنه يمثل حرية الشعوب وكل القيم الإنسانية".

تابع البيان "استُهدف القائد أوجلان من قبل القوى المتآمرة، بعد التحولات والتغييرات التي أجراها في الشرق الأوسط وفي المنطقة؛ نتيجة تخوفها من أن يصبح للكرد مكان في التاريخ والمنطقة. لذلك تم استهدافه كونه يمثل حرية شعوب المنطقة وقيم الإنسانية برمتها".

ونوه البيان أنه من خلال اعتقال القائد أوجلان أردوا إنهاء حركة التحرر الكردستانية، ألا أنهم لم يصلوا إلى مبتغاهم، فالقائد حول سجن إمرالي إلى مركز ثقافة وتطوير الذهن، وانبثاق فلسفة الأمة الديمقراطية التي باتت فلسفة عصرية كونية وبدلية للدولة القومية التي أصبحت عبئاً على البشرية، وأن أفكاره باتت مشروعاً لحل جميع القضايا التي تعاني منها البشرية.

وأكد البيان "أن هجمات دولة الاحتلال التركي، وممارساتها اللا أخلاقية بحق الشعوب الكردستانية، وشعب شمال وشرق سوريا، هي امتداد للعزلة المفروضة على القائد أوجلان.

وطالب البيان في ختامه، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والمعنية بحقوق الإنسان، بوضع حد لجرائم دولة الاحتلال التركي بحق شعوب المنطقة وقائدها، مؤكداً وجوب استمرار نضال الشعوب بوتيرة أوسع حتى كسر العزلة التي فرضت على القائد آبو، وتحقيق حريته الجسدية.

وانتهت الوقفة الاحتجاجية بترديد المحتجين شعارات تطالب بالحرية الجسدية للقائد أوجلان "لا حياة دون القائد، الحرية للقائد أوجلان، لا لجرائم دولة الاحتلال التركي".

(أم)

ANHA