أهالي ناحية تل رفعت ومقاطعة الشهباء يتظاهرون استنكارا للتهديدات التركية باحتلال الناحية

وتجمع اليوم المئات من أهالي ناحية تل رفعت الأصليين ومدنيين توافدوا إليها من مقاطعة الشهباء ومدينة حلب للمشاركة في المظاهرة التي خرجت تنديداً بتهديدات الاحتلال التركي ومرتزقته المتكررة لاحتلال ناحية تل رفعت ومناطق في شمال سوريا.

وخلال المظاهرة ردد المشاركون بشعارات تستنكر الاحتلال التركي وقصفها المتواصل على ناحية تل رفعت ومقاطعة الشهباء، مطالبين بخروج الاحتلال التركي من الأراضي السورية ومحاسبة تركيا ومرتزقتها على جرائمها في المناطق المحتلة.

وحمل المشاركون لافتات كتبت عليها "لا للاحتلال التركي، الإرهاب يستخدم لغة الموت وسوريا تستخدم لغة الحياة، ارحل يا اردوغان، أردوغان قاتل الأطفال، لا للاحتلال العثماني، يسقط أردوغان لص حلب".

يذكر أنه وخلال الأيام القليلة الماضية جدد المسؤولين الأتراك بما فيهم الرئيس التركي أروغان تهديداتهم بشن هجمات عدوانية جديدة على المنطقة واحتلال ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء.

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ANHA