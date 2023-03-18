أهالي ناحية تل حميس يستذكرون الشهيد معصوم قورقماز

إحياء، لأسبوع البطولة واستذكاراً للقائد العسكري الشهيد عكيد (معصوم قورقماز)، نظم مجلس ناحية تل حميس، اليوم، مراسم لاستذكار الشهيد عكيد، بمشاركة المئات من أهالي الناحية، بالإضافة إلى أعضاء وإداري مجلس عوائل الشهداء وعضوات مؤتمر ستار، وذلك في مبنى المركز الثقافي بالناحية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، استذكر عضو عوائل الشهداء في ناحية تل حميس محمد الخليوي، جميع شهداء الحرية في شخص الشهيد عكيد، ونوه أن "الشهيد عكيد من المناضلين الأوائل الذين أشعلوا نار الثورة ضد الظلم والاحتلال التركي الغاشم، ورمز من رموز الشهداء الأبطال الذين كانوا ومازالوا قدوة لنضالنا".

وبدوره أشاد عضو قوات الحماية المجتمعية في ناحية تل حميس، مجدل جمعة، بدور الشهيد عكيد، وتابع: "أصبح مثالاً للكفاح المسلح ولمقاومة شعب شمال وشرق سوريا، حيث ظهر خلال مراحل الثورة في المنطقة العديد من الشهداء الذين ساروا على نهج الشهداء الأوائل كالشهيد عكيد".

ومن جهتها، عاهدت عضوة مؤتمر ستار في تل حميس، عفرة الجاسم، على مواصلة الدرب النضالي الذي شقه الشهيد عكيد ورفاقه لتحقيق الحرية لكافة الشعوب المضطهدة، وأكدت قوات الدفاع المشروع لا تزال تناضل وتقاوم هجمات الإبادة والاحتلال التي يشنها المحتل التركي.

(م ح/آ)

ANHA