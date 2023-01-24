أهالي ناحية تل حميس يشيّعون جثمان الطفل أحمد السالم إلى مثواه الأخير

شارك في مراسم تشييع جثمان الطفل أحمد عبد الغني السالم، الذي استشهد إثر استهداف سيارة في قرية معشوق على طريق ديرك / قامشلو، عبر طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي، المئات من أهالي ناحية تل حميس وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل حميس، عماش العبد الله، كلمة، عزى فيها ذوي الطفل "باسمي واسم المؤسسات المدنية في تل حميس نعزي أسرة الشهيد، أحمد".

وأضاف "يترك الشهداء بعد رحيلهم، أثراً عظيماً في قلوبنا، فهم أيقونة وشموع تنير دروبنا".

وأكد عماش العبد لله في ختام كلمته "على العدو التركي أن يفهم أنه سيصطدم كل يوم بجبل من جبال شعب شمال وشرق سوريا الرافض لأي احتلال لأرضهم ولن نستسلم مهما فعل".

ثم قرئت وثيقة الشهيد من قبل الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء بتل حميس، أحمد العباوي، وسلمت لذويه.

ليوراى جثمان الطفل أحمد عبد الغني السالم الثرى، وسط زغاريد الأمهات، والشعارات التي تحيي الشهداء.

(م ح)

ANHA