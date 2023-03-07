أهالي ناحية تل حميس يشيعون جثمان مقاتل لقسد إلى مثواه الأخير

تجمع المئات من أهالي ناحية تل حميس، والقرى المجاورة لها، اليوم الثلاثاء، في مزار الشهداء في الناحية للمشاركة في مراسم تشييع المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، عساف محمد المحمد (الاسم الحركي: عساف)، الذي استشهد اثر أزمة قلبية أثناء تأديته لواجبه العسكري في ناحية تل كوجر.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه تقديم عرض عسكري من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

ثم ألقى القيادي في قوات سوريا الديمقراطية بتل حميس، ليث علي، كلمة أشاد خلالها بدور الشهداء وتضحياتهم، وقال: "تنحني هاماتنا إجلالاً لمن جعلوا من أجسادهم منارة للمجتمعات".

وأكد ليث على تصعيد النضال حتى تحقيق النصر وتحرير المناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقته، وتابع: "قدمت في قوات سوريا الديمقراطية الكثير من التضحيات، وسنستمر بذلك في سبيل تحرير جميع المناطق المحتلة".

بدوره، أشار عضو مجلس عوائل الشهداء في تل حميس، حمزة محمد، إلى أن الشهداء عبروا عن حبهم لوطنهم وشعبهم من خلال التضحية بأرواحهم.

وعاهد بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق النصر لشعب المنطقة على سياسات الإبادة والاحتلال التي تمارس بحقهم.

واختتمت المراسم بقراءة وثيقة الشهيد عساف محمد المحمد، وتسليمها إلى ذويه، ليوارى جثمانه الثرى، وسط زغاريد الأمهات.

(م ح/آ)

ANHA