أهالي ناحية تل حميس يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد عساف محمد

وتجمع العشرات من أهالي ناحية تل حميس وأعضاء المؤسسات المدنية أمام مجلس الناحية للمشاركة في مراسم أداء واجب العزاء لذوي الشهيد عساف محمد المحمد، الذي استشهد إثر نوبة قلبية وهو في التدريب بناحية تل كوجر.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل حميس عبد الله السالم كلمة توجه فيها بالعزاء لذوي الشهيد عساف محمد، " وعاهد على السير على خطا الشهداء حتى تحقيق أهدافهم.

تلاها كلمة الرئيس المشترك لإدارة المحروقات في ناحية تل حميس هيال الخوير قال فيها: " نبارك لكم هذا النصر وارتقاء الشهيد إلى كوكبة الشهداء، الذين بشهادتهم كسروا كل مخططات الدول الساعية لإحباط مشروع الأمة الديمقراطية"

وأضاف الخوير: " من هذا المكان نؤكد لكل الشهداء أن دماءهم غالية على قلوبنا، وسنكون مع قواتنا قلباً وقالباً، ونؤكد للعالم بأننا لن نهدأ ولن نكل حتى نحرر جميع مناطقنا من مرتزقة الاحتلال التركي وسنكون إلى جانب قواتنا العسكرية لدحر كل المخططات الاستعمارية على مناطقنا ".

وانتهت المراسم بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

(م/ح)

ANHA