أهالي ناحية تل براك يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد نواف الخليل

توافد اليوم الأحد المئات من أهالي ناحية تل براك وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية في الناحية إلى خيمة عزاء الشهيد نواف الخليل وذلك في مسقط رأسه قرية رجم فنوش لتقديم واجب العزاء.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في مجلس ناحية تل براك، حسن النامس كلمة ندد فيها بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع.

كما ألقت الرئيسة المشتركة لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي، عفاف الصالح كلمة أكدت فيها على استمرار المقاومة وقالت: "لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نترك دماء شهدائنا تذهب هدراً، ولن نعتمد على أي أحد فبمقاومتنا ومساندتنا ووقوفنا مع بعضنا البعض سندحر الاحتلال".

ثم قرأ وثيقة الشهيد، الإداري في مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل براك عبد الرزاق السالم.، لتختتم المراسم بترديد شعار "الشهداء أحياء لا يموتون"

وكان جثمان الشهيد نواف الخليل الذي استشهد جراء قصف دولة الاحتلال التركي لمخيم الهول يوم الأربعاء الماضي، قد وري الثرى يوم أمس في مزار الشهداء في ناحية تل حميس.

(ع ع/ف)

ANHA