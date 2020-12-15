أهالي ناحية تل براك ينددون بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا

تحت شعار "لا للاحتلال التركي لمناطق شمال وشرق سوريا" نظم مؤتمر ستار في ناحية تل براك تظاهرة تنديدًا واستنكارًا لهجمات وانتهاكات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا.

وانطلقت التظاهرة من دوار الفرن متجهة نحو دوار الشهداء الواقع وسط الناحية، بمشاركة أهالي ناحية تل براك والقرى التابعة لها، وعدد من أعضاء المؤسسات المدينة للإدارة الذاتية.

وردد المتظاهرون الشعارات التي تستنكر هجمات الاحتلال التركي بحق الأهالي وحملوا لافتات كتب عليها" لا للاحتلال التركي"، "لا للتغيير الديمغرافي في عفرين وسري كانيه وكري سبي"، "عفرين مقاومة العصر"، بالإضافة إلى أعلام قوات سوريا الديمقراطية وقوات حماية المرأة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، أُلقيت كلمة من قبل عضوة مؤتمر ستار رسل رمضان، حيث أدانت فيها انتهاكات الاحتلال التركي بحق شعوب شمال وشرق سوريا، ودعت إلى توحيد الجهود وتكاتف كافة مكونات المنطقة مع بعضها للتصدي لهجمات الاحتلال التركي وإفشال مخططاته.

(س أ/ م ح)

ANHA