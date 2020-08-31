أهالي ناحية شيراوا يندّدون بالهجمات التّركيّة على أراضي كردستان

وقبل قراءة البيان وقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشّهداء، ثم تمّ قراءة البيان باللّغتين الكرديّة والعربيّة من قبل الإداريّين في مجلس ناحية شيراوا عبدو بركات وزيلان إبراهيم.

وجاء في نصّ البيان:

"نحن الأصحاب القدامى لهذه الأرض، نستنكر الهجوم الذي يحدث على جميع أراضي كردستان وندينه، وخاصّة الهجوم على منطقة ميديا، حفتانين، قنديل، مركز عفرين، كريه سبي، سري كانيه.

PDK بشكل واضح يساعد في الهجوم علينا، وخاصّة على قائد الشعب الكردي آبو وحركة المجتمع والمرأة، PDK منذ تاريخه وحتّى الآن يقوم بدور الخيانة في وجه الكرد وكردستان، ويلعب دوره بكلّ وضوح ضدّ الشّعب الكردي، فلن يستطيع أن يكسر حركة الحرية، وسوف يفشل، فالّذين يحمون التاريخ وأخلاق وقيم المجتمع الكردي وكردستان وشعوب المنطقة يساعدون كريلا الحرّية، فمن أجل هذه الأسباب الدولة التركية التي تحبّ الدّماء تحاول أن تمحو التّاريخ في شخصية كريلا، ونحن أصحاب هذا الوطن القدماء نعاهد بالوقوف إلى جانب مقاومة حفتانين، ونحن أصحاب حفتانين وأصحاب مشروع القائد آبو.

نحن نعلم بروح التعاون والانتفاضة نستطيع أن نوحّد قلوبنا، ومن أجل انتفاضة جنوب كردستان وبكلّ احترام نبعث لهم سلامنا، ونحن كشعب عفرين وشمال وشرق سوريا معكم حتّى النّهاية، ونعطيكم مساندة ومساعدة لانتفاضة جنوب كردستان، وفي نفس الوقت نحن بفكر وفلسفة القائد آبو سوف نهزم أعداءنا بكلّ تأكيد".

ومن ثمّ انتهى البيان بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة حفتانين، وتستنكر الهجمات التركيّة على أراضي كردستان.

(إ)

ANHA