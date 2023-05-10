أهالي ناحية شيراوا يحتفلون بيوم اللغة الكردية

وتجمع المئات من أعضاء لجنة تدريب المجتمع الديمقراطي وأهالي ناحية شيراوا في الساحة الرئيسة لمخيم العودة الواقع في قرية زيارة التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.

وزينت الساحة بصور القائد عبد الله أوجلان، ولافتات كتب عليها باللغتين العربية والكردية" لغتنا كرمتنا"، "من دون اللغة لا توجد حياة"، "لغتنا وجودنا".

وبدأت الاحتفالية، بالوقوف دقيقة صمت، تلها كلمة عضو مجلس ناحية شيراوا حنيف سيدو بارك فيها حلول يوم اللغة الكردية على عموم الشعب الكردي وعلى القائد عبد الله أوجلان، " نبارك حلول يوم اللغة الكردية على شعبنا المقاوم في المخيمات والبيوت شبه المدمرة وعلى قائدنا قائد الإنسانية عبد الله أوجلان".

وتحدث حنيف سيدو عن السياسات المتبعة من قبل العديد من الأطراف للنيل من اللغة "لطالما كان حلم صهر اللغة الكردية هو هدف كافة الديكتاتوريين الذين احتلوا كردستان، واليوم يتابعون مخططاتهم عبر فرض اللغة التركية في مدينة عفرين الكردية، وممارسة الحرب الخاصة وجذب أطفالنا للتعلم باللغة العربية بدلاً من الكردية في مناطق حكومة دمشق".

وأكد سيدو في ختام حديثه على ضرورة الالتفاف حول اللغة الأم وحمايتها من المخططات المستمرة التي تستهدفها.

واستمرت الاحتفالية بتقديم عروض فنية حيث قدمت كل من فرقة الشهيدة زيلان والفنانة اوريانا محمد بعض الأغاني الثورية الفلكلورية، عقدت على وقعها حلقات الدبكة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم سلسلة حفلات بهذه المناسبة في كل من ناحية تل رفعت ومخيم سردم وبرخدان خلال الأسبوع الجاري.

(كروب/ك)