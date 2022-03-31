أهالي ناحية جل آغا يستذكرون 23 شهيداً

وأقام مجلس عوائل الشهداء في ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو، مراسم استذكار23 شهيد من قوات الدفاع الشعبي ووحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وقوات سوريا الديمقراطية وعضو في حركة المجتمع الديمقراطي استشهدوا في أشهر كانون الثاني وشباط وآذار في أعوام مختلفة، وذلك في صالة المركز الثقافي جنوب غرب الناحية، التي زينت بصور الشهداء.

مراسم الاستذكار بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء الإداري في مجلس عوائل الشهداء في ناحية جل آغا، حسن مراد، كلمة رحب فيها بكافة الحضور وأسر الشهداء.

وقال مراد" بفضل تضحيات الشهداء الذين نستذكرهم اليوم وجميع شهداء الحرية ننعم في أمن وسلام في هذه المنطقة التي عانت مكوناتها الأمرّين من قبل الأنظمة الشمولية الحاكمة".

وجدد مراد العهد بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وتحقيق الحرية والعيش بكرامة.

عُرِضَ بعدها سنفزيون عن الشهداء الذين تم استذكارهم، تلاه قراءة وثائق الشهادة وتسليمها إلى ذويهم وسط تعالي الهتافات التي تمجد الشهداء وتحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان.

(ك إ/ س ر)

ANHA