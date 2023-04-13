أهالي ناحية الشدادي يستذكرون الأم عويش

وحضر مراسم الاستذكار التي أقيمت في صالة بلدية الناحية، عضوات وأعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي، والمؤسسات المدنية، وأهالي الناحية.

بدأت المراسم بقراءة الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، فاضل الأحمد، نبذة عن حياة الأم عويش، والدة القائد عبد الله أوجلان، والتي يصادف ذكرى رحليها (11 نيسان).

حيث قال "إن الأم عويش زرعت الشجاعة والوطنية وقوة الإرادة في شخصية القائد عبد الله أوجلان، وأوصلته إلى أعلى درجات القيادة

مضيفاً "عرفت النساء في شخصية الأم عويش طرقاً وأساليب كثيرة للمقاومة وكيفية تنشئة أطفالهن تنشئة سليمة، فكان لها الدور الفعال والتأثير الإيجابي على عموم النساء بأن يكن لائقات بمعنى كلمة الأم".

فاضل الأحمد أشار إلى أن القائد عبد الله أوجلان استمد صفات الشجاعة والأخلاق من والدته، منوهاً إلى تنبي القائد عبد الله أوجلان في مسيرته النضالية قضية تحرر المرأة، وعرف دورها في بناء المجتمع.

مشدداً على ضرورة أن تتعرف كافة النساء على شخصية الأم عويش والقائد عبد الله أوجلان؛ "ليدركن معنى أن تكون المرأة حرة قوية".

(ي م)

ANHA