أهالي ناحية الجلبية في كوباني يزرعون مئات الأشجار مع اقتراب عيد نوروز

شارك في عملية التشجير التي جرت في الجهة الغربية لدوار خراب عشك بناحية الجلبية، العشرات من أهالي الناحية وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية فيها.

وتنوعت الأشجار المزروعة ضمن مدخل الناحية بين أشجار السرو والصنوبر وأشجار الزينة.

بحسب نائب الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في ناحية الجلبية محمد حيدر، فإن عدد الأشجار المزروعة بلغ 700 شجرة.

وأوضح أن هذه المبادرة جاءت ضمن الفعاليات والاحتفالات التي تشهدها شمال وشرق سوريا بمناسبة عيد نوروز الذي يصادف الـ 21 من الشهر الجاري.

عقب الانتهاء من زراعة الأشجار، وقف جميع المشاركين 5 دقائق صمت استذكاراً لشهداء مجزرة حلبجة التي وقعت في الـ 16 من آذار عام 1988، على يد النظام البعثي العراقي السابق وراح ضحيتها قرابة الـ 5000 شهيد نتيجة استهدافهم بالأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً.

(ج)

ANHA