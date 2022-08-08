أهالي ناحية الدرباسية: قذائف تركيا لا تخيفنا وسنقاتل إلى جانب قسد

قصف الاحتلال التركي صباح اليوم، قرى حدودية في شمال وشرق سوريا "جتلي غرب ناحية الدرباسية، خانيكا في ريف ناحية عامودا، وقرية تل زيوان شرق مدينة قامشلو" بقذائف الهاون، وكذلك مناطق التماس في نواحي "عين عيسى، وتل تمر، وزركان" بالقذائف الصاروخية.

ما شهدته القرى الحدودية من الهجمات المستمرة والصمت المطبق حيالها أثار سخطاً شعبياً لدى أهالي المنطقة، إذ يقول المواطن عبد الباقي رمضان: "استيقظنا اليوم على أصوات قذائف الاحتلال التركي وهي تستهدف قرانا ومدينتنا، بشكل ممنهج مجدداً".

وأشار إلى أن "هدف الاحتلال التركي من هذه الهجمات هو زعزعة أمن واستقرار مناطقنا، وإفراغها من سكانها، لكننا منذ أشهر نجهز أنفسنا من أجل الدفاع عن أرضنا، ولن نتركها للاحتلال، فنحن مستعدون وسنقاتل إلى جانب أبنائنا في قوات سوريا الديمقراطية".

من جهته، قال المواطن عمار خليل: "الاحتلال التركي يريد تهجيرنا، لكننا لن نترك منازلنا له، قذائفه لن تخيفنا، لأننا عاهدنا أنفسنا وشهداءنا بالحفاظ على مكتسباتهم وتحرير جميع الأرضي المحتلة".

أما المواطن فاضل سيدو فقال: "لن نترك هذه الأرض مهما فعلت تركيا، نحن مستعدون للدفاع عن أرضنا، ولن نتركها بسهولة للاحتلال التركي. ليعلم ذلك جيدا".

(أم)

ANHA