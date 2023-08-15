أهالي ناحية عامودا يحتفلون بذكرى عيد الانبعاث 15 آب

توافد المئات من أهالي ناحية عامودا، اليوم، إلى منتجع بيلسان، لإحياء الذكرى السنوية الـ 39 لعيد الانبعاث 15 آب تحت شعار "نبارك قفزة 15 آب للقائد آبو".

وزينت الساحة بصور القائد عبد الله أوجلان وصور القيادي معصوم قورقماز وصورة رياديات وقياديات حركة تحرر المرأة.

بدأت الاحتفالية بدقيقة صمت إجلالاً وإكراماً لأرواح الشهداء، من ثم تحدث الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا، زيور سليمان الذي استهل حديثه بمباركة اليوم للشعب الكردي وكافة الشعوب المستعبدة، مضيفاً: "15 آب والطلقة الأولى التي وجهت للجيش التركي، كانت موجهة لسياسات الإبادة والإنكار والظلم التي تعاني منها شعوب الشرق الأوسط".

وتابع قائلاً: "القفزة أحيت الشعب الكردي الذي عانى من الويلات، كما أحيت آمال شعوب المنطقة بحياة حرة، وثورة 19 تموز ماهي إلا نتاج قفزة 15 آب."

وعاهد في الختام بأنهم سيستمرون في النضال والمقاومة التي كانت بذرتها قفزة 15 آب لحماية مكتسبات الثورة في شمال وشرق سوريا.

وتخلل الاحتفالية تقديم فقرات فنية غنائية وراقصة، تفاعل معها المشاركون بعقد حلقات الدبكة.

(خ ع/أ م)

ANHA