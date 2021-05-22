أهالي ناحية عامودا يعزون بالشهيد آمد آكري

وبدأت مراسم خيمة العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ثم ألقى الإداري في مجلس ناحية عامودا، صابر محمد، كلمة تطرق من خلالها إلى بطولات الشهيد آمد آكري، وقال: "نحن نفتخر بالشهداء ونعتز بتضحياتهم، وطالما مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية وقوات حماية الشعب والمرأة مستمرون في المقاومة، فلن يتمكن أحد من النيل من إرادتنا".

وأكد صابر محمد أنه مع تمسك الشعب بأرضه وقضيته، فستنتصر الثورة التي تأسست بفكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان.

ومن جهتها، قدمت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية عامودا وقراها، جليلة خليل، التعازي لذوي الشهيد وكافة شهداء الحرية.

وتعهدت جليلة خليل بالسير على خطا الشهداء، وقالت: "لأرواح الشهداء التي ضحوا بها في سبيل حماية الأرض المباركة ثمن غالٍ، وعلينا السير على خطاهم حتى نتمكن من تحقيق ما كانوا يسعون إليه".

(ل- د/ س ر)

ANHA