أهالي مقاطعتي قامشلو والحسكة يوقدون الشموع على أضرحة الشهداء

عشية يوم الـ 18 من أيار يوم الشهداء، توجه المئات من ذوي الشهداء وأهالي مدن ونواحي مقاطعتي قامشلو والحسكة إلى مزارات الشهداء، لإيقاد الشموع على أضرحة أبنائهم بهذه المناسبة.

وتوجه العشرات من ذوي الشهداء والأهالي إلى مزار الشهيد دليل صاروخان في مدينة قامشلو ومزار الشهيد خبات ديرك في منطقة ديرك، ومزار الشهيد دلشير في قرية دكري في ناحية تربه سبيه.

وفي مقاطعة الحسكة توجه أهالي مدينة الحسكة إلى مزار الشهيد دجوار في قرية الداودية، كما توجه أهالي ناحية تل تمر إلى مزار الشهداء في تل تمر، فيما توجه أهالي ناحية الدرباسية إلى مزار الشهيد رستم جودي في قرية بركفري.

وبعد الوقوف دقيقة صمت أوقد ذوو الشهداء والأهالي الشموع على أضرحة أبنائهم لتجديد العهد بالمضي على طريقهم والسير على خطاهم حتى تحقيق الحرية و النصر .

ANHA