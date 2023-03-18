أهالي مقاطعتي الجزيرة وكوباني يقدمون واجب العزاء لذوي شهداء تحطّم المروحيتين

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية استشهاد 9 من مقاتليها أمس، استشهدوا جراء سقوط مروحيتين كانتا تقلانهم إلى باشور (جنوب كردستان) في الـ 15 من آذار الجاري.

في السياق، قدّم اليوم أهالي مقاطعة قامشلو لذوي 5 شهداء من مقاتلي ومقاتلات وحدات مكافحة الإرهاب، وهم علاء عدنان حمود (هوكر ديرك)، حمدية سيدو سيدو (ديدار ديرك)، نجبير محمود حمدو (فراشين باران)، درويش أحمد عمر (كوجر ديرك)، مجيد سليمان محمد (هارون روج آفا)، وذلك خلال مراسم أقيمت في ساحة الكراج القديم في مركز ناحية كركي لكي.

وحمل المشاركون في المراسم أعلام مجلس عوائل الشهداء، وصور الشهداء والشهيدات وأكاليل الورد، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء "الشهداء أحياء لا يموتون".

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، حسن عبيد، كلمة استذكر خلالها جميع شهداء الحرية، وأشاد بتضحيات الـ 5 مقاتلين والمقاتلات، قائلاً:" أثبتوا إراداتهم وقوتهم وتركوا بصمة ضمن تاريخ محاربة مرتزقة داعش". وعاهد " سنسير على خطا كافة الشهداء حتى تحقيق العدالة للمجتمع".

وبينت الإدارية في مؤتمر ستار، ريحان تمو، أنه بفضل الشهداء والشهيدات تعيش مكونات شمال وشرق سوريا بأمن وأمان.

كما عاهد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، محي الدين خيرك، تصعيد النضال حتى الوصول بالمنطقة إلى مزيد من الأمن والاستقرار.

ثم قرئت وثائق الشهداء والشهيدات وسلمت إلى ذويهم من قبل مجلس عوائل الشهداء.

وانتهت المراسم بترديد شعارات تحيي مقاومة الشهداء، والقائد "عاشت مقاومة الشهداء، الشهداء أحياء لا يموتون، لتحيا مقاومة القائد" وسط زغاريد الأمهات.

كوباني

كما قدّم أهالي مقاطعة كوباني ووفود عن مؤسسات الإدارة الذاتية، ومؤسسات المجتمع المدني، والعسكرية في إقليم الفرات، واجب العزاء لذوي القيادي في وحدات مكافحة الإرهاب، شرفان كوباني.

بعد الوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عادل حج كرعو كلمة أكد خلالها "منذ أكثر من 50 عاماً ونحن نناضل في وجه المستبدين ونودع خيرة شبابنا الذين ينالون الشهادة دفاعاً عن أرضهم وقضيتهم".

مشدداً "كسرنا القيود بفضل فكر القائد عبد الله أوجلان الحر، ووقفنا بوجه كل من يحاول الاعتداء علينا واحتلال أرضنا، ولن ننسى فضل قوات الكريلا الذين يتصدون بصدرهم العارية للأسلحة الكيماوية".

بدوره، قال الرئيس المشترك لمكتب العلاقات الدبلوماسية في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في إقليم الفرات، بكر حج عيسى: "اليوم، نحن فخورون بأبنائنا الذين كبروا على الفكر الديمقراطي الحر للقائد عبد الله أوجلان، وأصبحوا لا يخشون شيئاً وهمهم الوحيد هو الدفاع عن هذه الأرض، ونحن واثقون بأننا في أمان طالما هناك أبطال كالشهيد شرفان كوباني".

(كروب/ف)

ANHA