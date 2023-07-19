أهالي مقاطعة قامشلو: لن نرضخ لسياسات إسكات الصوت والفكر الحر

صرّح عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني صبري أوك، خلال حديث مع فضائية ستيرك، بتسليم الدولة التركية وإدارة سجن إمرالي رسائل تهديد للقائد عبد الله أوجلان، دون أن تحمل هذه الرسائل اسماً أو عنواناً. في هذا السياق، أكدت مكونات مقاطعة قامشلو على تصعيد النضال لمجابهة سياسات العزلة والتعذيب التي تنتهج ضد القائد أوجلان.

المواطن جوان حسن من المكون الكردي من مدينة ديرك، شجب انتهاج الدولة التركية سياسات العزلة والتعذيب بحق القائد عبد الله أوجلان. وبيّن: "رسائل التهديد التي وصلت للقائد عبد الله أوجلان بدون أي عنوان أو اسم تهدف لإسكات صوت الفكر الحر والذي يعد القائد منبره".

وأكد جوان حسن: "أمام هذه السياسات سنعزز إرادتنا؛ لمجابهة سياسات الفاشية التركية بحق القائد عبد الله أوجلان وسنصعّد النضال".

بدوره، ندد المواطن الأرمني نوبار كينجو بصمت القوى الدولية حيال جرائم الدولة التركية واستعمال لغة التهديد مع القائد عبد الله أوجلان، ووصف سياسات الدولة التركي بـ "المجردة من الإنسانية، ولها تاريخ ملطخ بالدماء منذ تأسيسها".

وشجب المواطن من قرية ينات التابعة لناحية تل حميس، شمس الدين بدرالدين، من المكون العربي، السياسات التي تنتهجها السلطات التركية بحق القائد عبد الله اوجلان، وأوضح: "الهدف من الهجمات ضد القائد أوجلان هو كسر إرادة الشعوب التواقة للحرية في شخصه".

أكد بدر الدين أن "الهجمات لن تثنينا عن المقاومة والنضال على درب أفكار القائد عبد الله أوجلان التي تدعو للحرية لجميع المكونات".

وعاهدت المواطنة وصفية موسى من المكون الكردي، على تصعيد النضال والالتفاف حول أفكار القائد عبد الله أوجلان حتى تحقيق حريته الجسدية.

(كروب/آ)

ANHA