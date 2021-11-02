أهالي مقاطعة قامشلو: كما انتصرنا في كوباني سننتصر في مواجهة الأطماع التركية- تم التحديث

تضامناً مع اليوم العالمي لمقاومة كوباني والذي يصادف في الـ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، خرج اليوم المئات من أهالي مقاطعة قامشلو في مسيرات تحت شعار" كوباني دافعت عن الإنسانية، على الإنسانية أن تدافع عن كوباني".

ففي مدينة قامشلو، خرج المئات من أهالي المدينة والقرى التابعة لها إضافة إلى الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية في المسيرة للتضامن مع هذا اليوم.

وانطلق المشاركون من دوار الشرق مرددين الهتافات التي تحي مقاومة شهداء كوباني وتناشد المجتمع الدولي بالتضامن مع مقاومة أبناء وبنات كوباني ضد مرتزقة الاحتلال التركي ووضع حد لهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، إضافة إلى رفع أعلام وحدات حماية المرأة (YPJ)، وحدات حماية الشعب (YPG) ومؤتمر ستار.

وعند وصولهم إلى دوار سوني وقفوا دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، تلاها إلقاء كلمة باسم وحدات حماية الشعب (YPG)، ألقاها عبدالواحد موسى، استذكر فيها كافة شهداء المقاومة، وقال: "شهدائنا بمقاومتهم جعلوا من كوباني رمزاً للمقاومة والنضال ضد الإرهاب والمرتزقة، وأصبحوا مثالاً يحتذى به في كافة أرجاء العالم".

وتابع: "يعيد الاحتلال التركي السيناريو ذاته في باشور كردستان وشمال وشرق سوريا، حيث يشن الهجمات بكافة الأسلحة الثقيلة ويهدد بشن هجمات أخرى على المنطقة".

وأكد موسى: "لن يتمكن العدو من النيل من مقاومتنا بأسلحته الثقيلة لأن مقاومتنا ودعم شعبنا لقواتنا العسكرية أقوى من أسلحة الاحتلال التركي"، مضيفاً: "مثلما انتصرنا في كوباني سننتصر في كافة مناطق شمال شرق سوريا ضد هجمات المحتل التركي، وعلى المجتمع الدولي أيضاً أن يتحمل مسؤولياته ووضع حد للهجمات التركية على المنطقة".

تل براك

خرج المئات من أهالي ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو، صباح اليوم، للتضامن مع مقاومة كوباني، مستنكرين الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا.

وانطلقت المسيرة من أمام دوار الفرن شمال الناحية وسط ترديد هتافات منددة بالاحتلال والهجمات التركية ليتوقف المتظاهرون في دوار الشهداء وسط الناحية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية تل براك، أمينة خليف، كلمة استنكرت فيها هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، مضيفة: "إن انتصار مقاومة كوباني كان صدمة لتركيا الممول الرئيسي لإرهاب مرتزقة داعش".

وتابعت:" مقاومة وحدات حماية الشعب والمرأة حققت النصر الكبير لمقاومة كوباني، وأفشلت مخططات وأحلام الدولة التركية الاستعمارية"

وناشدت أمينة المجتمع الدولي لدعم كوباني ضد التهديدات التركية، قائلة: "نناشد جميع الدول التي ساندت كوباني منذ سبعة أعوام لدعمها اليوم أيضاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها وسط الهجمات المستمرة للاحتلال التركي".

عامودا

خرج اليوم أبناء ناحية عامودا في مسيرة حاشدة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع مقاومة كوباني، وذلك بتنظيم من مؤتمر ستار في الناحية.

وبدأت من دوار المرأة في الناحية، رفع فيها المشاركون صور القائد عبدالله أوجلان، ورموز ثورة روج آفا، وهتفوا "كوباني.. كوباني قلعة المقاومة"، "تحيا مقاومة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة"، كما استنكروا التهديدات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا.

وجابت المسيرة الشارع الرئيسي في الناحية، لتتوقف عند مركز عوائل الشهداء، وهناك وقف المتظاهرون دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية.

وخلال المسيرة ألقى الرئيس المشترك للهيئة الداخلية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، كنعان بركات، كلمة قال فيها:" كوباني أصبحت ملحمة وأسطورة تاريخية في العالم، بفضل وحدات حماية الشعب والمرأة الذين قضوا على أعتى تنظيم إرهابي في العالم"، وأضاف "كان العالم برمته يراقب سير المعارك عن كثب، بما فيهم النظام التركي أردوغان الذي كان يقول أن كوباني ستسقط، لكن مقاتلونا قضوا على داعش".

وأكد كنعان بركات أن ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا ستستمر مهما وسع جيش الاحتلال التركي من هجماته وتهديداته، ونوه: "اليوم يريدون احتلال مناطقنا، ويهددون عبر المنابر الإعلامية أنهم سيهاجمون اليوم وغداً، نحن نقول لهم نحن أيضاً مستعدون؛ مستعدون للمقاومة".

تربه سبيه

كما خرج أهالي ناحية تربه سبيه والقرى التابعة لها في المسيرة للتضامن مع هذا اليوم.

وانطلق المشاركون من أمام مركز مؤتمر ستار شرق الناحية مرددين الهتافات التي تحي مقاومة شهداء كوباني وتناشد المجتمع الدولي بالتضامن مع مقاومة أبناء وبنات كوباني ضد مرتزقة الاحتلال التركي ووضع حد لهجمات الاحتلال التركي.

وتحولت المسيرة إلى تجمع جماهيري عند وصولها إلى نهاية السوق المركزي من الجهة الغربية للناحية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ألقى الإداري في المجمع التربوي لناحية تربه سبيه فنر حسين كلمة، تطرق إلى المقاومة البطولية التي أبديت من قبل وحدات حماية الشعب والمرأة في وجه الهجوم الوحشي لمرتزقة داعش على كوباني.

وبيّن "كوباني حمت العالم من إرهاب مرتزقة داعش، اليوم واجب المجتمع الدولي والعالم أن يفي بمسؤولياته تجاهها ويدعم المقاومة في وجه التهديدات والهجمات التركية".

تل حميس

وخرج أهالي ناحية تل حميس بحضور شيوخ ووجهاء عشائرها في مسيرة للتضامن مع مقاومة كوباني، وتنديداً بهجمات الاحتلال التركي على المدينة.

انطلقت المسيرة تحت شعار" كوباني دافعت عن الإنسانية، على الإنسانية أن تدافع عن كوباني" من أمام مقر الترافيك في ناحية تل حميس، وجابت الشارع الرئيسي لتتوقف في ساحة الشهداء.

تخلل المسيرة كلمة لعضوة مؤتمر ستار في الناحية، عذاري الفيحان، جاء فيها: "نجتمع اليوم في ذكرى انتصار الحق على الباطل والإرادة على السلاح، لنستذكر معاً انتصار مدينة المقاومة والبطولة كوباني على مرتزقة داعش".

وتابعت "بفضل دماء شهدائنا التي بذلت في كوباني أشرقت شمس الحرية والانتصارات ومزقت أشعتها سواد مرتزقة داعش، ليسجل اسمها في صفحات التاريخ".

ومن ثم ألقى عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في تل حميس، خليل العمري، كلمة أشار من خلالها إلى دور الشهداء في تحقيق الحرية للشعوب، وقال: "نستذكر شهداء مدينة الحرية كوباني وشهداء شمال وشرق سوريا الذين قدموا تضحيات كبيرة لأجل تحقيق الحرية والعدالة".

وأضاف "الانتصارات التي تحققت في كوباني شكلت الركيزة الأساسية للثورة في مناطق شمال وشرق سوريا, حيث كانت هذه الانتصارات الخطوة الأولى لكسر مرتزقة داعش".

(آ)

ANHA