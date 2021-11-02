أهالي مقاطعة قامشلو: كما انتصرنا في كوباني سننتصر في مواجهة الأطماع التركية

تضامناً مع اليوم العالمي لمقاومة كوباني والذي يصادف في الـ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، خرج اليوم المئات من أهالي مقاطعة قامشلو في مسيرات تحت شعار" كوباني دافعت عن الإنسانية، على الإنسانية أن تدافع عن كوباني".

ففي مدينة قامشلو، خرج المئات من أهالي المدينة والقرى التابعة لها إضافة إلى الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية في المسيرة للتضامن مع هذا اليوم.

وانطلق المشاركون من دوار الشرق مرددين الهتافات التي تحي مقاومة شهداء كوباني وتناشد المجتمع الدولي بالتضامن مع مقاومة أبناء وبنات كوباني ضد مرتزقة الاحتلال التركي ووضع حد لهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، إضافة إلى رفع أعلام وحدات حماية المرأة (YPJ)، وحدات حماية الشعب (YPG) ومؤتمر ستار.

وعند وصولهم إلى دوار سوني وقفوا دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، تلاها إلقاء كلمة باسم وحدات حماية الشعب (YPG)، ألقاها عبدالواحد موسى، استذكر فيها كافة شهداء المقاومة، وقال: "شهدائنا بمقاومتهم جعلوا من كوباني رمزاً للمقاومة والنضال ضد الإرهاب والمرتزقة، وأصبحوا مثالاً يحتذى به في كافة أرجاء العالم".

وتابع: "يعيد الاحتلال التركي السيناريو ذاته في باشور كردستان وشمال وشرق سوريا، حيث يشن الهجمات بكافة الأسلحة الثقيلة ويهدد بشن هجمات أخرى على المنطقة".

وأكد موسى: "لن يتمكن العدو من النيل من مقاومتنا بأسلحته الثقيلة لأن مقاومتنا ودعم شعبنا لقواتنا العسكرية أقوى من أسلحة الاحتلال التركي"، مضيفاً: "مثلما انتصرنا في كوباني سننتصر في كافة مناطق شمال شرق سوريا ضد هجمات المحتل التركي، وعلى المجتمع الدولي أيضاً أن يتحمل مسؤولياته ووضع حد للهجمات التركية على المنطقة".

تل براك

خرج المئات من أهالي ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو، صباح اليوم، للتضامن مع مقاومة كوباني، مستنكرين الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا.

وانطلقت المسيرة من أمام دوار الفرن شمال الناحية وسط ترديد هتافات منددة بالاحتلال والهجمات التركية ليتوقف المتظاهرون في دوار الشهداء وسط الناحية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية تل براك، أمينة خليف، كلمة استنكرت فيها هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، مضيفة: "إن انتصار مقاومة كوباني كان صدمة لتركيا الممول الرئيسي لإرهاب مرتزقة داعش".

وتابعت:" مقاومة وحدات حماية الشعب والمرأة حققت النصر الكبير لمقاومة كوباني، وأفشلت مخططات وأحلام الدولة التركية الاستعمارية"

وناشدت أمينة المجتمع الدولي لدعم كوباني ضد التهديدات التركية، قائلة: "نناشد جميع الدول التي ساندت كوباني منذ سبعة أعوام لدعمها اليوم أيضاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها وسط الهجمات المستمرة للاحتلال التركي".

(آ)

ANHA