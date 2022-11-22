أهالي مقاطعة قامشلو يؤكدون على مواصلتهم للمقاومة ضد هجمات الإبادة للاحتلال التركي

تستمر ردود الفعل الغاضبة لأهالي شمال وشرق سوريا ضد الهجمات البرية والجوية لدولة الاحتلال التركي على المنطقة، حيث شهدت ساحات نواحي ومدن مقاطعة قامشلو اليوم سلسلة فعاليات أكد الأهالي خلالها مواصلتهم المقاومة ضد كل أشكال الهجمات.

عامودا

في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، خرج المئات من أهالي الناحية في مظاهرة منددة بالهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

شارك في المظاهرة التي انطلقت من ساحة شنكال، المئات من أهالي الناحية والقرى والبلدات التابعة لها، بالإضافة إلى أعضاء المؤسسات المدنية والسياسية وطلبة الناحية.

رفع المتظاهرون شعارات تحي مقاومة الشعوب ضد هجمات الإبادة كـ "تحيا مقاومة الشعب"، و "النصر حليفنا "، وتندد بالاحتلال والصمت الدولي حياله "لا للاحتلال"، و "لا للحرب"، و "لا تكونوا شركاء في قتلنا واحتلال أرضنا".

ولدى وصولهم إلى أمام مقر القوات الروسية شمال الناحية، توقف المتظاهرون دقيقة صمت أجلالاً على أرواح الشهداء، تلاها كلمة ألقاها عضو المبادرة الشعبية في ناحية عامودا، زيور علي، نوه فيها إلى الهجمات الاحتلالية للدولة التركية ضد شمال وشرق سوريا، وقال: "يستهدف الاحتلال التركي عبر هجماته البرية والجوية كل شعبنا في شمال وشرق سوريا وصولاً إلى الصحفيين، بهدف زعزعة أمن واستقرار منطقتنا وضرب مشروع الامة الديمقراطية وأخوة الشعوب للإدارة الذاتية أمام أنظار العالم أجمع".

مؤكداً: "كما تمكنت قواتنا العسكرية وشعبنا في روج آفا وشمال وشرق سوريا دحر المرتزقة في المنطقة، سنتمكن مرة أخرى إفشال كل المخططات الاحتلالية والقذرة للدولة التركية، وستنتصر ثورة الحرية التي انطلقت بريادة القائد عبدالله أوجلان".

بعدها قرأ بيان باسم أحزاب الوحدة الوطنية، من قبل عضو حزب الخضر الديمقراطي، محمد حسو، لفت فيها الانتباه إلى أهداف الهجمات الأخيرة لدولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وأضاف: "في الآونة الأخيرة قامت الدولة التركية بشن هجمات ضد مناطق شمال وشرق سوريا بشكل همجي بهدف إبادة الشعوب وإعادة لوزان الثانية بحدود سياسية جديدة".

البيان أكد أن هذه الهجمات شنت بعد فشل الدولة التركية في حربها ضد مناطق الدفاع المشروع ومقاومة الكريلا، وتابع: "تتذرع الدولة التركية بحجج واهية لشن هجما وإبادة الشعوب في المنطقة والنيل من حركة الحرية".

وحمل البيان روسيا وأمريكا والتحالف الدولي مسؤولية المجازر التي ترتكبها الدولة التركية بحق شعب المنطقة، وأن "الهجمات الأخيرة للدولة التركية واستهدافها للمدنيين جاء بعد أخذها للضوء الأخضر من هذه الدول".

أحزاب الوحدة الوطنية دعت كل شعب المنطقة بالتكاتف مع قواتهم العسكرية "لدحر العدوان التركية في المنطقة وإفشال كل مخططاته".

قامشلو

أما في مدينة قامشلو، أدلى مجلس الشبيبة الكرد ببيان إلى الرأي العام استنكر فيه الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا.

البيان قرئ من قبل الإداري في مجلس الشبيبة الكرد، رودي رياض حسن قبل أمام الحديقة العامة في قامشلو.

وأكد: "على كل شعبنا والشبيبة في كردستان الالتفاف حول قواتهم ومكتسباتهم، ونحن بدورنا نؤكد بأننا سنحمي كردستان حتى النهاية".

فدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا

وفي السياق ذاته، أدلى فدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا، بيان إلى الرأي العام، قرئ من قبل عضو الفدراسيون، رضوان محمد.

البيان أوضح أن "الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي تأتي بالتزامن مع انعقاد اجتماع ما يسمى أستانا بين دولة الاحتلال التركي وروسيا وإيران، الذي يناقش مصالح هذه القوى المتدخلة في الأزمة السورية والتي هي السبب في استمرار الأزمة وتعقيدها وتهجير الشعب السوري وتغيير الديموغرافية السورية، كما أنها تأتي بموافقة روسيا ودول التحالف الدولي المناهض لداعش وفي مقدمتها أمريكا؛ فصمت هذه الأطراف يجعل منها شريكة في الجرائم التي يرتكبها النظام التركي الفاشي".

مؤكداً "أن المجزرة التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي في ديرك واستهداف الأطفال في هجماتها وقصفها الهمجي على كل من قامشلو وتل رفعت وكوباني وتل تمر، يتم بأحدث أسلحة حلف الناتو، وكذلك استخدامها للأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع؛ مما يؤكد أن تركيا هي دولة الإجرام والإرهاب".

وشجب البيان هجمات دولة الاحتلال التركي على شعب شمال وشرق سوريا الذي "حارب الإرهاب المدعوم من الدولة التركية، وقدمت أكثر من 12 ألف شهيد وأكثر من 20 ألف جريح".

وحمل فدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا، التحالف الدولي والأمم المتحدة وروسيا مسؤولية الجرائم التي يرتكبها النظام التركي الفاشي بحق شعوب المنطقة، محذراً من مخاطر الهجمات التركية وأثارها على عموم المنطقة في إعادة تنظيم مرتزقة داعش من جديد.

أعلن فدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا عن استعداده لمجابهة هجمات دولة الاحتلال التركي، داعياً شعوب المنطقة للوقوف صفاً واحداً مع قوات سوريا الديمقراطية "في خندق المقاومة بوجه هجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي، واكد: "نهج حرب الشعب الثورية، كفيل بالقضاء على إرهاب الدولة التركية وداعش وكل المجاميع الإرهابية".

تل براك

أما في ناحية، نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية بالتنسيق مع مجلس عوائل الشهداء ومجلس الناحية مظاهرة ضد الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، بمشاركة المئات من الأهالي وأعضاء قوى الأمن الداخلي وأعضاء المؤسسات المدنية.

المظاهرة جابت الشوارع الرئيسية للناحية وسط ترديد الشعارات التي تدين هجمات ومجازر دولة الاحتلال التركي بحق شعوب المنطقة ورفع صور القائد عبدالله أوجلان وأعلام مجلس عوائل الشهداء، بالإضافة إلى رفع شعارات كتبت عليها "لندحر الاحتلال ونحمي قيّم ثورتنا".

ولدى وصول المتظاهرين إلى دوار الشهداء وسط الناحية، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً على أرواح الشهداء، وألقت عضوة حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية تل براك، يمامة المحمود، كملة نددت فيها بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا وقوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، مؤكدة: "الهجمات التركية لن تثنينا عن إرادتنا وعزيمتنا للمقاومة".

بدوره دعا الإداري في مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل براك، عبد الرزاق السالم، كل شعب المنطقة للتكاتف معاً ضد كل الهجمات التركية ضد المنطقة، معاهداً كل الشهداء بالسير على خطاهم حتى النهاية".

(كروب/ آ)

ANHA