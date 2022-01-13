تحت شعار "إغلاق معبر سيمالكا هو الرضوخ لسياسة أردوغان وتنفيذ لأوامره" خرج اليوم المئات من أهالي مقاطعة قامشلو (كركي لكي، ديرك، برآف، كوجرات، تل كوجر، وجل آغا) في مظاهرة حاشدة، للتنديد بإغلاق المعابر الحدودية.

وتجمّع الأهالي في ساحة آزادي في ناحية ديرك، الحدودية مع جنوب كردستان، بمقاطعة قامشلو للبدء بالمظاهرة التي جابت الشوارع الرئيسة للناحية، وحمل المتظاهرون يافطات كتب عليها "لا للعمالة، لا لاضطهاد PDK، إغلاق معبر سيمالكا هو إرهاب اقتصادي"، منددين من خلال الشعارات التي هتفوا بها بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وإغلاقه للمعابر.

عند وصول الأهالي إلى ساحة الشهداء، تحولت المظاهرة إلى وقفة احتجاجية، وقف خلالها المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، تخللتها كلمة الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو، بروين يوسف.

أشارت من خلالها إلى السياسات الممارسة ضد شعوب المنطقة، وقالت: "لم تكتف دولة الاحتلال التركي بالهجمات العسكرية والسياسية والدبلوماسية على شمال وشرق سوريا، بل لجأت إلى سياسة فرض الحصار الاقتصادي على أهالي المنطقة عبر إغلاق المعابر الحدودية".

مبيّنة "أن فرض الحصار على أهالي شمال وشرق سوريا هو خطة متفق عليها بين الحزب الديمقراطي الكردستاني ودولة الاحتلال التركي ، وذلك لتهجير الأهالي وإفراغ المنطقة".

وأكدت بروين في ختام حديثها أن سياسات الحصار المفروضة على المنطقة لن تثنيهم عن المقاومة وتصعيد النضال في وجه الهجمات التركية ونهج الخيانة المسيّر من قبل الديمقراطي الكردستاني.

لتنتهي المظاهرة بالشعارات التي تحيي مقاومة شعب شمال وشرق سوريا.

(ك-ع/آ)

ANHA